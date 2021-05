Unternehmensnachrichten:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) notiere heute niedriger, nachdem ein Bundesberufungsgericht das Urteil gegen das Unternehmen in einem der Roundup-Prozesse bestätigt habe. Das Gericht habe das Urteil bestätigt, das besage, dass der Konzern 5 Millionen Dollar Schadensersatz und 20 Millionen Dollar Strafschadensersatz zahlen müsse. Der Fall sei einer der ersten so genannten "Roundup-Bellwether-Fälle" in den Vereinigten Staaten gewesen.



Fast die Hälfte der Aktionäre von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) wähle die Option, die Dividende in neuen Aktien des Unternehmens zu erhalten. Das bedeute, dass das Unternehmen rund 9,37 Millionen neue Aktien ausgeben und rund 470 Millionen Euro an Barmitteln einsparen werde, die sonst für Bardividenden ausgegeben würden. Für das vergangene Jahr habe Vonovia eine Dividende von 1,69 Euro pro Aktie ausgeschüttet.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) erwarte, dass ihre Tochter Swiss International Air Lines bis Mitte 2021 in die Gewinnzone zurückkehre. Das Unternehmen habe einen weiteren Abbau von 780 Stellen bei der Tochtergesellschaft sowie eine Verkleinerung der Flotte um bis zu 15% angekündigt. (17.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer gemischten asiatischen Sitzung ist auch am ersten Handelstag der Woche in Europa eine gemischte Stimmung festzustellen, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden würden im Minus notieren, die deutschen Aktien würden flach notieren, während die Aktien aus Polen, Portugal und Italien zulegen würden. Der Wirtschaftskalender sei heute ziemlich leer, aber die Investoren würden am Nachmittag von einigen FED- und BoE-Mitgliedern hören, was die kurzfristige Volatilität erhöhen könnte.