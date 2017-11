NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

10,39 USD +2,67% (21.11.2017, 17;39)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNOR0



WKN Vale-Aktie:

897136



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLC



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.







(21.11.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sydney (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse der Analysten Grant Sporre von Macquarie Research:Grant Sporre, Aktienanalyst beim Investmenthaus Macquarie Research, erwartet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) nunmehr eine überdurchschnittliche KursentwicklungDie Analysten von Macquarie Research halten Vale S.A. für gut positioniert um von den strukturellen Veränderungen in der chinesischen Stahlbranche zu profitieren.Analyst Grant Sporre veranschlagt für die Vale-Aktie ein Kursziel von 11,60 USD.Die Analysten von Macquarie Research stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse das Anlagevotum von "neutral" auf "outperform" hoch.Frankfurt-Aktienkurs Vale-Aktie:8,65 Euro +2,00% (21.11.2017, 17:11)Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:8,64 EUR +2,96% (21.11.2017, 15:48)