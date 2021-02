Börsenplätze Upco International-Aktie:



Kurzprofil Upco International Inc.:



Upco International Inc. (Upco) (ISIN: CA9152971052, WKN: A2H7JC, Ticker-Symbol: U06, NASDAQ OTC-Symbol: UCCPF) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaft Upco Systems Inc. ein Cloud-basiertes Mobilfunk-Dienstleistungsunternehmen. (11.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Upco International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Upco International Inc. (ISIN: CA9152971052, WKN: A2H7JC, Ticker-Symbol: U06, NASDAQ OTC-Symbol: UCCPF) unter die Lupe.Der kanadische Pennystock Upco International habe seit Jahresanfang um 1.000 Prozent zugelegt. Doch wie bei anderen Hype-Aktien auch sollten Privatanleger dieses enorme Kursfeuerwerk vor einem Einstieg gründlich hinterfragen.Upco International sei ein im Jahr 2014 gegründetes Unternehmen aus der Telekommunikations-Branche. Neben der Chat-App Upco Mobile Messenger arbeite das in Vancouver und New York City beheimatete Start-up auch an einer Mobile-Payment-App namens Upco Pay, die später in den Messenger-Dienst integriert werden solle.Damit profitiere Upco gleich von zwei Umständen: Einerseits würden die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des beliebten Messenger-Dienstes WhatsApp zunehmend auf Kritik seitens der User stoßen, andererseits gewinne das mobile Bezahlen via Smartphone immer mehr an Bedeutung. Laut einer Umfrage der Deutschen Bundesbank unter rund 4.200 Smartphone-Besitzern ab 18 Jahren hätten durchschnittlich 13 Prozent der Befragten bereits einmal an der Ladenkasse mit dem Handy bezahlt. Bei den 18- bis 27-Jährigen (22 Prozent) und 28- bis 34-Jährigen (23 Prozent) sei dieser Anteil deutlich höher ausgefallen.Allerdings stimme der Blick auf die Zahlen kritisch: Die Marktkapitalisierung betrage aktuell rund 20 Mio. US-Dollar. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 habe der Umsatz mit 4.723 US-Dollar rund 98 Prozent unter dem Vorjahreswert von 304.136 US-Dollar gelegen. Gleichzeitig sei der Verlust von 518.146 Dollar auf rund 1,2 Mio. Dollar gestiegen. Auch die Bilanz sehe nicht rosig aus: Ende September hätten die Kanadier ein negatives Eigenkapital in Höhe von rund 520.000 Dollar ausgewiesen.Upco International sei in zwei spanenden Bereichen tätig, jedoch maßlos überschuldet. Aus Sicht des AKTIONÄR sei der kanadische Titel daher kein Kauf. Anleger, die auf den Megatrend Mobile-Payment setzen wollen, sollten stattdessen die Platzhirsche PayPal und Square im Auge behalten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link