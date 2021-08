Einige Investoren hätten versucht, den Faktor Unternehmenskultur zu bewerten, indem sie Unternehmen anhand ihrer Richtlinien (z. B. ob sie Elternzeit anböten) bewertet hätten. Dieser Ansatz habe zwei große Schwachstellen. Erstens sage das Vorhandensein einer Richtlinie nichts darüber aus, ob sie das Verhalten verändere. Zweitens, und aus einer Investitionsperspektive noch wichtiger, seien diese Informationen leicht zu erhalten und daher wahrscheinlich in der Aktienbewertung eines Unternehmens eingepreist.



Ninety One habe einen anderen Weg eingeschlagen. "Unser Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass die wertvollsten Einblicke in die Kultur in nicht-finanziellen, nicht berichteten Daten liegen können", meine Niven. Das liege daran, dass Unternehmen komplexe menschliche Ökosysteme seien, deren Elemente von außen nicht sichtbar - oder zumindest undurchsichtig - seien. Folglich könne man die Unternehmenskultur nur dann wirklich einschätzen, wenn man dem Unternehmen nahe komme. Als aktiver Manager führe Ninety One detaillierte Analysen von Unternehmen auf der ganzen Welt durch und beschäftige sich routinemäßig mit ihnen, oft über viele Jahre hinweg.



Um diesen Vorteil zu nutzen, habe Ninety One - in enger Zusammenarbeit mit Professor Edmans - ein Forschungsprojekt initiiert, um die Schlüsselattribute zu identifizieren, die Unternehmen mit starken Unternehmenskulturen besitzen würden. Niven hierzu: "Unser Ziel war es, mit unserem Bottom-up-Ansatz bei der Analyse von Unternehmen diejenigen mit einer starken Kultur zu identifizieren und dabei Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu entdecken, deren Wert vom Markt möglicherweise nicht vollständig gewürdigt wird."



Durch die Kombination der eigenen Unternehmensanalyse mit der empirischen Evidenz habe Ninety One ein Rahmenwerk für Unternehmenskultur erstellt. Hierbei habe man zum einen universelle Merkmale starker Unternehmenskulturen ausgemacht, die branchenübergreifend generell wünschenswert seien, nämlich Eigentümermentalität, Wertschätzung, Vertrauen und Unterstützung. Gleichzeitig identifiziere das Rahmenwerk nicht nur allgemein erwünschte kulturelle Arbeitspraktiken, sondern erkenne auch an, dass einige Elemente der Unternehmenskultur nur unter bestimmten Umständen wertvoll seien - d. h. ihr Wert hänge von der Art des Unternehmens und dem Branchenkontext ab.



Schaue man sich beispielsweise Unternehmen an, die sehr kostenbewusst seien und/oder sich auf das Risikomanagement konzentrieren müssten, so hätten diese eine geringere Fehlertoleranz und würden einen größeren Fokus auf die Prozessoptimierung legen. Die Selbstbestimmung der Mitarbeiter sei in solchen Unternehmen weniger wertvoll.



"Die Bewertung der Unternehmenskultur ist schwierig, aber unserer Meinung nach lohnenswert. Sie zu verstehen, kann Investoren helfen, Unternehmen mit langfristigem Potenzial zu identifizieren, das vom Markt möglicherweise nicht voll gewürdigt wird," fasse die Expertin von Ninety One ihre Erkenntnisse zusammen. (05.08.2021/ac/a/m)





