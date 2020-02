Start-ups sind in Deutschland auf der Überholspur. Bildquelle: StartupStockPhotos / Pixabay

Rekordsumme für Start-ups

Der unverminderte Finanzierungsboom spiegelt sich auch in den Neugründungen wider. Insgesamt gingen 32.386 neue Unternehmen an den Start. Besonders in Zeiten der abflauenden Konjunktur liefern Start-ups mit ihrem Kapital und ihren neuen Ideen ein wichtiges Fundament für die langfristige Wirtschaftsentwicklung. Laut Hubert Barth, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung in Deutschland, sei weiterhin sehr viel Liquidität im Markt vorhanden und die Tendenz würde stark steigen.



Im vergangenen Jahr habe es 13 Deals mit über 100 Millionen Euro gegeben. Die Anzahl der großangelegten Investitionen hat sich damit gegenüber 2018 verdoppelt. Die größten Summen flossen demnach in die Münchener Firma Flixmobility, in das Berliner Reise-Start-up GetYourGuide, die Gebrauchtwagenplattform Frontier Car Group und die Smartphone-Bank N26.



Standort Deutschland zeigt Schwächen

Der Hype um Start-ups bleibt erhalten und der Boom wird sich voraussichtlich weiter fortsetzen. Allerdings tuen sich am Standort Deutschland merkliche Schwächen auf. Die Hochburg für Gründung liegt eindeutig in Berlin, danach kommt jedoch lange nichts mehr. Allein die jungen Unternehmen in der Hauptstadt sammelten im vergangenen Jahr rund 3,7 Milliarden Euro ein. Diese Summe entspricht knapp 60 Prozent aller verteilten Gelder in der Bundesrepublik. Bayern mit dem Zentrum München hat mit 1,5 Milliarden Euro ebenfalls gut abgesahnt, doch die übrigen Bundesländer hinken der Entwicklung weit hinterher.



Deutschland als Standort für Start-ups bleibt im Großen und Ganzen kein Ort für riesige Kapitalsummen. Zwar kommen die Unternehmen schnell an kleine Finanzspritzen, doch der Mangel an großen Investitionen bringt den Expansionsfortschritt zuweilen arg ins Stottern. "Hierzulande gibt es kaum Adressen, die Finanzierungen über 50 Millionen Euro anbieten", erklärt Peter Barkow, Gründer des Analysehauses Barkow Consulting. Lediglich die Start-up-Schmiede Rocket Internet und Konzerne wie Allianz investieren derartige Summen.



Politik reagiert auf Gründerboom

Die steigende Anzahl der Start-ups ist der Bundesregierung nicht entgangen. Auch Probleme wie die Passivität deutscher Risikokapitalgeber hat die Politik vernommen. Daher plant der Gesetzgeber, die Gründerkultur im Land mit staatlich unterstützten Wagniskapitalfonds zu fördern. Dieser Schritt soll den positiven Trend der Neugründungen auch im Jahr 2020 vorantreiben.



Darüber hinaus soll eine neue Plattform für Gründer die Beratung und Vernetzung auf ein neues Niveau hieven. Carsten Rudolph, Geschäftsführer der Förderagentur BayStartup in München, meint: "Die Investorenszene für die Frühphase hat sich erfreulich gut entwickelt". Die ersten ein, zwei Millionen seien nach seiner Ansicht kein Problem. Schwierig würde es ab 10 Millionen aufwärts werden, denn dann ringen die Start-ups um den Aufstieg in internationale Hemisphären.



Mangel an Erfolgsgeschichten

Obgleich der Gründungszahlen hierzulande steigen und die positive Entwicklung auch im Jahr 2020 nicht abzuflachen scheint, liegt die weitgehende Abwesenheit heimischer und vor allem risikobereiter Investoren am Mangel von Erfolgsgeschichten. Tech-Milliardäre, die auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten sind, sucht man in der Bundesrepublik vergebens. "In Deutschland fehlen die Jungs mit den tiefen Taschen", meint Barkow.

Selbst wenn Start-ups im Laufe ihres Expansionsprozesses den Sprung an die Börse wagen, hat der Standort Deutschland das Nachsehen. Aufstrebende Gründer machen eher New York als Ziel aus, da Start-Ups in Übersee einen gänzlich anderen Stellenwert genießen. "Deutschland hat bei Börsengängen von Start-ups einen schlechten Ruf", erklärt Barkow. "Es bräuchte eins, das richtig fliegt". (01.02.2020/ac/a/m)



