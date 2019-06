Lagerung

Recherchearbeiten kommen in zahlreichen Unternehmensbereichen vor und sind in der Regel sehr zeitaufwändig. Virtuelle Assistenten können diese zeitraubenden Recherchen ganz oder teilweise übernehmen. Ob das Recherchieren von Veranstaltungsorten, Preisen oder Mitbewerbern - das Auslagern von Recherchearbeiten spart Zeit und lässt mehr Raum für die Kernaufgaben.



Textarbeiten

Das Verfassen von Texten für Broschüren, Produktinformationen, Webseiten oder Reden ist für die meisten Menschen die keine Passion für das Schreiben haben mit gewissen Mühen verbunden. Neben der Zeit, die für das Verfassen von Texten benötigt wird, ist auch viel Sorgfalt erforderlich, um Texte zu erstellen, die dem Leser auch einen tatsächlichen Mehrwert liefern. Professionelle Texter hingegen sind in der Lage, sich in jedes Themengebiet einzuarbeiten und qualitativ hochwertige Texte zu schreiben. Dasselbe gilt auch für die Erstellung von Grafik, Web-, Video- oder Tonaufnahmen. Gerade bei Content macht es Sinn auf erfahrene Spezialisten im jeweiligen Teilgebiet zu setzen.



Buchhaltung

An der Buchführung kommt kein Unternehmen herum, sie muss besonders gewissenhaft und nach strengen Vorgaben erfolgen. Nicht selten ist die Buchhaltung eine lästige Angelegenheit, gerade hier ist es sinnvoll keine unnötigen Ressourcen zu verschwenden. Buchhaltungs-Dienstleister bieten diverse Pakete an, die sich um Finanzbuchhaltung, Gehaltsabrechnungen und Co. kümmern.



IT

In Zeiten des digitalen Wandels und der voranschreitenden Industrie 4.0 kommt kein Unternehmen mehr ohne einen Internetauftritt aus. Auch die unternehmenseigene IT-Infrastruktur muss verwaltet und gewartet werden. Da sich hier jedoch die wenigsten wirklich auskennen ist es ratsam, die IT-Sicherheit an ein professionalisierten Dienstleister auszulagern.



Unterschiede zwischen Leasing und Miete

Beim Leasing wird ein Wirtschaftsgut mittel- bis langfristig gemietet, am Ende der Vertragslaufzeit besteht oftmals die Option zum Kauf. Juristisch und wirtschaftlich verbleibt das jeweils geleaste Objekt im Eigentum des Leasinggebers. Der Hauptunterschied zwischen Mieten und Leasen besteht in den jeweiligen Rechten und Pflichten. Nutzer eines Leasing-Objekts haben alle Rechte und Pflichten, bei der traditionellen Miete hingegen obliegen diese beim jeweiligen Vermieter.



Allgemeine Vorteile

Steuerliche Aspekte

Leasingraten sind steuerlich absetzbar, sie können als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Verbesserte Liquidität

Kapital nicht binden zu müssen ist ein entscheidender Vorteil für die Finanzen jedes Unternehmens. Durch das Mieten bzw. Leasen bestimmter Güter bleibt die Liquidität größtenteils erhalten.

Sicherheit

Die entstehenden Kosten für das Leasing stellen eine stabile Kalkulationsgrundlage dar.

Die Möglichkeiten externe Dienstleister für gewisse Bereiche in Anspruch zu nehmen, wachsen stetig. Prinzipielle Nachteile gibt es kaum, es kommt immer auf die individuellen Umstände an. Sicherlich gibt derjenige, der etwa seine Buchhaltung an einen externen Dienstleister vergibt mitunter sehr vertrauliche Informationen raus. Daher ist es besonders wichtig, bei der Wahl des jeweiligen Dienstleisters auf Seriosität zu achten. Welche Prozesse ein Unternehmen auslagern sollte, ist immer von den individuellen Umständen abhängig.



In den meisten Fällen lohnt sich Outsourcing von Teilbereichen, da sich so besser auf das Kerngeschäft konzentriert werden kann. Dennoch ist es immer im individuellen Einzelfall zu überprüfen, welche Vorteile das Auslagern eines speziellen Bereichs mit sich bringen und welche Probleme mit diesem Vorgang verbunden sein könnten. Bevor sich ein Unternehmen also dazu entschließt, einen bestimmten Bereich oder bestimmte Prozesse auszulagern, gilt es eine möglichst genaue Kosten Nutzen Rechnung aufzustellen und anschließend abzuwägen. (19.06.2019/ac/a/m)









