In den USA würden auf die Inflationsdaten für Juli (Dienstag) am Donnerstag Produktions- und Einzelhandelszahlen für Juli folgen. Immobilienmarktdaten und das Michigan Verbrauchervertrauen würden am Freitag die Woche abschließen. In Asien seien Chinas Juli-Zahlen für die Industrie und den Einzelhandel am Mittwoch das Highlight.



München (www.aktiencheck.de) - Gemessen an seinem Volatilitätsindex schwankte der DAX diese Woche so stark wie seit Jahresbeginn nicht mehr, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Und nicht nur der DAX: "Trumps Zoll-Hammer und Chinas Yuan-Retourkutsche haben ein kleines Börsenbeben ausgelöst", habe Robert Greil gesagt. "Und das dürfte es auch noch nicht gewesen sein: Uns steht ein heißer Börsenherbst bevor", meine er. Greil weiter: "Trumps Handelspolitik dürfte weiterhin der zentrale Auslöser für Unruhe an den Finanzmärkten bleiben." Noch sei auch ungewiss, was Trump etwa gegenüber der EU noch plane. "Darüber hinaus dürfen wir weitere politische Themen nicht vergessen, wie den Brexit-Showdown oder die immer wahrscheinlicheren Neuwahlen in Italien. Gemeinsam mit zunehmenden Rezessionsbedenken gibt es also genügend Zündstoff für weitere Pulsattacken an den Börsen - und damit erhöhte Schwankungen und stärkere Ausschläge."