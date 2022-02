Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Unity Software Inc. (Unity) (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) ist eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb interaktiver, dreidimensionaler Echtzeit-Inhalte. Die Plattform des Unternehmens umfasst "Create Solutions" und "Operate Solutions", die es den Kunden ermöglichen, ihre Inhalte über eine Reihe von Drittanbieter-Plattformen für die Verbreitung von Inhalten zu erstellen, zu betreiben und zu monetarisieren. Es bietet eine Reihe von Softwarelösungen für Mobiltelefone, Tablets, Computer, Konsolen sowie Augmented- und Virtual-Reality-Geräte. Mit Unity erstellte Inhalte werden in Echtzeit erstellt und passen sich so dem Verhalten und dem Feedback der Nutzer an. Die Create Solutions von Unity werden von Autoren, Entwicklern, Designern, Ingenieuren und Architekten verwendet, um interaktive 2D- und 3D-Inhalte zu erstellen. Die Produkte Unity Ads und Unity IAP (In-App Purchases) helfen Entwicklern, das Umsatzpotenzial ihrer Inhalte zu erhöhen. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten und die Backend-Verwaltung, wie z. B. Multiplay für das Multiplayer-Hosting in Spielen oder Vivox für die Spieler-zu-Spieler-Kommunikation in Spielen. (04.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Anbieter der Unity-Plattform für 3D-Inhalte habe im vierten Quartal erneut starkes Wachstum aufgewiesen. Die Umsätze seien um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 316 Millionen Dollar geklettert - Analysten hätten nur 295 Millionen Dollar erwartet.Unter dem Strich schreibe der US-Konzern dagegen weiterhin rote Zahlen. Immerhin: Die bereinigten Nettoverluste je Aktie von 0,05 Dollar seien eine klare Verbesserung zu den 0,10 Dollar aus dem Vorjahresquartal. Zudem habe sich Unity auch hier etwas besser geschlagen, als die Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,07 Dollar erwartet hätten.Die Umsatzprognose für das laufende erste Quartal sei auf die Spanne von 315 bis 320 Millionen Dollar festgesetzt worden und habe im Rahmen der Erwartungen gelegen.Die besser als erwarteten Zahlen sowie die darauf folgende Kursreaktion könnten die Sorgen der Anleger jedoch nicht wirklich lindern. Die Unity-Aktie habe ausgehend von ihrem November-Hoch bei 210 Dollar mittlerweile über die Hälfte ihres Wertes verloren und stecke noch immer in einem brutalen Abwärtstrend.Dem schwachen Sentiment stünden dagegen unverändert attraktive Langfrist-Chancen gegenüber. Denn aufgrund der Marktstellung, der Beliebtheit bei den Kunden sowie den stetig neu hinzukommenden Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise im Automotive-Bereich oder im Metaverse traue sich das Management auch in den kommenden Jahren Wachstumsraten jenseits der 30 Prozent zu.Die Aktie von Unity Software ist nur sehr risikofreudigen Anleger mit einem langen Anlagehorizont zu empfehlen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2022)