Tradegate-Aktienkurs Unity Software-Aktie:

28,82 EUR -36,83% (11.05.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Unity Software-Aktie:

30,30 USD -37,05% (11.05.2022, 22:00)



ISIN Unity Software-Aktie:

US91332U1016



WKN Unity Software-Aktie:

A2QCFX



Ticker-Symbol Unity Software-Aktie:

US3



NYSE-Symbol Unity Software-Aktie:

U



Kurzprofil Unity Software Inc.:



Unity Software Inc. (Unity) (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) ist eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb interaktiver, dreidimensionaler Echtzeit-Inhalte. Die Plattform des Unternehmens umfasst "Create Solutions" und "Operate Solutions", die es den Kunden ermöglichen, ihre Inhalte über eine Reihe von Drittanbieter-Plattformen für die Verbreitung von Inhalten zu erstellen, zu betreiben und zu monetarisieren. Es bietet eine Reihe von Softwarelösungen für Mobiltelefone, Tablets, Computer, Konsolen sowie Augmented- und Virtual-Reality-Geräte. Mit Unity erstellte Inhalte werden in Echtzeit erstellt und passen sich so dem Verhalten und dem Feedback der Nutzer an. Die Create Solutions von Unity werden von Autoren, Entwicklern, Designern, Ingenieuren und Architekten verwendet, um interaktive 2D- und 3D-Inhalte zu erstellen. Die Produkte Unity Ads und Unity IAP (In-App Purchases) helfen Entwicklern, das Umsatzpotenzial ihrer Inhalte zu erhöhen. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten und die Backend-Verwaltung, wie z. B. Multiplay für das Multiplayer-Hosting in Spielen oder Vivox für die Spieler-zu-Spieler-Kommunikation in Spielen. (11.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) unter die Lupe.Am Dienstagabend habe Unity Software seine Zahlen für das abgelaufene erste Quartal vorgelegt und die Anleger auf breiter Front enttäuscht. Denn sowohl die Quartalszahlen als auch die Prognose seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben und das auch noch aufgrund eigenen Verschuldens.Verheerend und ausschlaggebend für den heutigen Kurseinbruch sei die Prognose für das laufende Jahr. Als Grund für die schwache Prognose, die eine Abschwächung des Wachstums auf einen Wert zwischen 22 und 28% bedeuten würde, habe die Geschäftsführung schlechte Daten eines großen Kunden genannt, auf deren Basis die Targeting-Algorithmen für das Ausspielen von Werbung entwickelt worden seien. Die Genauigkeit und damit der Wert der zielgerichteten Werbung habe folglich abgenommen und Werbekunden hätten ihre Marketing-Budgets entsprechend angepasst.Kurzfristig würden die Probleme beim Ad-Targeting für Gegenwind bei der Geschäftsentwicklung und für Prognoseschwächen sorgen, die im aktuellen Marktumfeld von Anlegern nicht verziehen würden. Die Probleme dürften aber in den kommenden Quartalen behoben werden und Analysten würden im zweiten Halbjahr eine Beschleunigung des Umsatzwachstums erwarten. Die nach wie vor attraktive Langfrist-Story, die in den kommenden Jahren Zuwächse von rund 30% garantieren dürfte, stehe aktuell aber nicht mehr im Fokus. Anleger sollten bei der Unity Software-Aktie an der Seitenlinie bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Börsenplätze Unity Software-Aktie: