Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

27,99 EUR +11,20% (16.08.2019, 15:26)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (16.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Am Donnerstag hätten United Internet und die Tochter 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) die Anleger noch mit Gewinnwarnungen vergrault. Bereits am Freitag komme es jedoch zur massiven Gegenbewegung. Die Drillisch-Aktie lege knapp 8% zu, die Mutter United Internet klettere sogar um 12%. Die starke Reaktion überrasche.Der Kurssprung sei deutlich. Und klar sei: Die Aktien seien nach dem Absturz der vergangenen Monate inzwischen günstig bewertet. Die Risiken seien aber nach wie vor groß, ein Erfolg der Strategie von Konzernchef Ralph Dommermuth ungewiss. Die Volatilität dürfte weiter hoch bleiben. Anleger sollten diese Entwicklung von der Seitenlinie verfolgen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link