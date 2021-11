Börsenplätze United Internet-Aktie:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Spezialisten United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Wochen schien die Luft bei United Internet raus zu sein. Peu à peu habe sich der Internetkonzern der 30-Euro-Marke genähert. Am Freitag führe die Aktie den MDAX allerdings mit einem Kurssprung von rund sechs Prozent deutlich an. Hintergrund: Konzernchef Ralph Dommermuth könnte die Mehrheit übernehmen.Laut einer Mitteilung prüfe Dommermuth, ob er über eine existierende oder neu zu gründende von ihm beherrschte Gesellschaft ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen United-Internet-Aktien zu 35 Euro das Stück abgebe. Der von ihm kontrollierte Anteil würde damit auf circa 51 Prozent steigen.Zuletzt habe Dommermuth etwas mehr als 42 Prozent der insgesamt 194 Millionen United-Internet-Anteile gehalten. Sollte es dazu kommen, würde es sich der Vorstandschef knapp 600 Millionen Euro kosten lassen, die Mehrheit an dem von ihm gegründeten Unternehmen zu übernehmen. "Eine Entscheidung zur Abgabe eines Aufstockungsangebots hat Herr Dommermuth noch nicht getroffen", habe es in der Mitteilung geheißen.Dommermuth habe große Pläne. Mit der United-Internet-Tochter 1&1 wolle er ein eigenes Netz aufbauen. Halt er künftig die Mehrheit am MDAX-Konzern, könne er seine Visionen noch besser in die Tat umsetzen. Allerdings koste dies zunächst viel Geld, weshalb die Aktie seit Jahren im Seitwärtskorridor festhänge. Auch jetzt dürfte sich der Kurs zunächst einmal im Bereich des Angebotspreises von 35 Euro einpendeln, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link