Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (04.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Spezialisten United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei kein guter Tag für die Anleger von United Internet gewesen - zum Handelsschluss hätten Kursverluste in Höhe von drei Prozent zu Buche gestanden. Dann seien jedoch die Halbjahreszahlen gekommen und hätten die Aktie von United Internet wieder ins Plus gehievt.Den Anfang für den versöhnlichen Abend habe die United Internet-Tochter 1&1 Drillisch ( ISIN DE0005545503 WKN 554550 ) gemacht. Im ersten Halbjahr habe 1&1 mit 1,9 Milliarden Euro gut 2,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum erlöst. Das Unternehmen zähle nun 15,11 Millionen Kundenverträge, was einem Plus von 280.000 entspreche. Das operative Ergebnis des ersten Halbjahres sei um zwei Prozent auf 336,1 Millionen Euro gestiegen.Das gute erste Halbjahr habe den Telekomanbieter optimistischer für 2021 gestimmt. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand nun mit einem operativen Gewinn von rund 670 Millionen Euro (zuvor: 650 Millionen Euro).Einen etwas stärkeren Zuwachs im ersten Halbjahr habe die Mutter United Internet verzeichnet. In den ersten sechs Monaten sei der Umsatz um 4,4 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gestiegen. Ohne einen periodenfremden Ertrag aus dem National-Roaming-Abkommen mit Telefónica Deutschland habe United Internet operativ mit 633,8 Millionen Euro 2,1 Prozent mehr verdient.Trotz solider Zahlen und einer positiven Kursreaktion bei der Aktie von United Internet muss "Der Aktionär" feststellen: Es gibt schlichtweg spannendere Werte als einen Telekommunikationskonzern, der seit mehreren Monaten in einem engen Seitwärtstrend verharrt und aktuell keine Impulse für einen Trendbruch liefert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2021)Mit Material von dpaAFX