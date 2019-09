Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (12.09.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet: Aufbau des 5G-Netzes im Fokus - AktienanalyseUnited Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF)-Aktionäre hatten in diesem Jahr nichts zu lachen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zu groß sei die Angst gewesen, das Unternehmen könnte sich mit dem Aufbau eines eigenen 5G-Netzes überheben. Vergangene Woche dann die erleichternde Nachricht: Die Tochter 1&1 Drillisch habe bekräftigt, dass die Kosten größtenteils aus laufenden Einnahmen finanziert werden könnten. Außerdem habe die Firma eine Vereinbarung mit der Bundesregierung zum Ausbau des bestehenden Handy-Netzes in ländlichen Gebieten bekannt gegeben. Diese sehe vor, dass bis Ende 2021 durch neu zu errichtende Mobilfunkstandorte künftig 99 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland eine LTE-Versorgung erhalten sollten.Im Gegenzug ermögliche der Bund den Netzbetreibern nun laut Ministerium, ihre Zahlungspflichten aus der 5G-Frequenzauktion 2019 mit jährlichen Raten über einen Zeitraum bis 2030 zu strecken - laut Markus Jost vom Analysehaus Independent Research ein großer Erfolg. Erstens verringere sich der Zahlungsdruck und zweitens erhalte 1&1 Drillisch Zugriff auf die Funkmasten der drei etablierten Netzbetreiber. Er habe daher das Kursziel für United Internet von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Allerdings stehe nach wie vor die Frage im Raum, ob es dem Unternehmen gelinge, als vierter Netzbetreiber in Deutschland ein langfristig lukratives Geschäftsmodell zu etablieren. Daher: Lieber vorsichtig bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link