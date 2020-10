NYSE-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:

330,60 USD +1,50% (23.10.2020, 22:10)



ISIN UnitedHealth Group-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth Group-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth Group-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth Group-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (26.10.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die UnitedHealth Group-Aktie (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) charttechnisch unter die Lupe.Die Korrektur von Februar/März habe die United Health Group-Aktie sehr gut überstanden. Selbst den äußerst hartnäckigen Widerstandsbereich der letzten Monate bei rund 300 USD habe der Titel inzwischen hinter sich lassen können. Der Lohn der Mühen sei ein doppelter: Zum einen habe das Papier sein Allzeithoch bis auf 335,65 USD ausbauen können, zum anderen könne die gesamte Korrektur als "V-Formation" interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von knapp 120 USD bzw. ein langfristiges Kursziel im Bereich von 420 USD. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde durch einen Relative Stärke-Koeffizienten (Levy) oberhalb des Schwellenwertes von 1 sowie durch den Kelly-Faktor reduziert. Letzterer verbinde sowohl Trendfolge- als auch Money Management-Aspekte und signalisiere aktuell einen idealtypischen Haussetrend. Als engmaschige Absicherung biete sich das Februarhoch bei 306,72 USD an. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:275,70 EUR -1,08% (26.10.2020, 09:40)