NYSE-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:

396,54 USD -0,57% (22.04.2021, 22:10)



ISIN UnitedHealth Group-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth Group-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth Group-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth Group-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (23.04.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth Group-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die UnitedHealth Group-Aktie (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) unter die Lupe.Einer der Handelsansätze der Analysten kombiniere das Konzept der Relativen Stärke nach Levy mit Money-Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Beide Kriterien würden derzeit "grünes Licht" für die UnitedHealth Group-Aktie signalisieren. Doch besonders zu schätzen wissen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Konstellationen, in denen zu dieser objektiven Auswertung auch noch eine spannende charttechnische Situation kommt. Die jüngsten Rekordstände (401,48 USD), die Auflösung der vorangegangenen Schiebezone sowie das "V-Muster" des vergangenen Jahres würden für eine absolute Steilvorlage sorgen. Aus der Höhe der Schiebezone ergebe sich ein Kursziel von knapp 420 USD. Wenn Anleger die "Tiefe des Einschnitts" vom Frühjahr 2020 nach oben projizieren würden, dann bestehe sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 425 USD. Etwas Luft nach oben besitze der Titel also noch, sodass Anleger weiter nach dem Motto: "the trend is your friend" verfahren könnten.Die Ausbruchsmarken in Form der alten Rekordstände bei 367 USD können Investoren dagegen als Absicherung auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Schließlich wäre das Rebreak dieses Levels mit einem Rückfall in die oben genannte Schiebezone verbunden. (Analyse vom 23.04.2021)Börsenplätze UnitedHealth Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:329,75 EUR -0,12% (23.04.2021, 10:41)