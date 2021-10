NYSE-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:

442,28 USD +1,65% (21.10.2021, 22:10)



ISIN UnitedHealth Group-Aktie:

US91324P1021



WKN UnitedHealth Group-Aktie:

869561



Ticker-Symbol UnitedHealth Group-Aktie:

UNH



NYSE-Symbol UnitedHealth Group-Aktie:

UNH



Kurzprofil UnitedHealth Group Inc.:



UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Firmensitz in Minnetonka, Minnesota UnitedHealth Group ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsvorsorge. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen, die jeweils über die beiden Bereiche UnitedHealthcare und Optum erbracht werden. (22.10.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - UnitedHealth Group: Aktie zieht deutlich an - ChartanalyseDie Aktie von UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, NYSE Ticker-Symbol: UNH) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 10. Mai 2021 habe die Aktie ein Allzeithoch bei 425,98 USD erreicht. Danach sei sie in eine Konsolidierung eingeschwenkt. Diese lasse sich in einem sich aufweitenden Dreieck eingrenzen. Am 14. Oktober sei der Wert nach einem großen Aufwärtsgap zwischen 405,31 USD und 417,80 USD an der oberen Begrenzung dieses Dreiecks gescheitert. Am Mittwoch habe die Aktie minimal über der oberen Begrenzung des Dreiecks geschlossen. Gestern habe sie sich weiter nach oben abgesetzt. Diese obere Begrenzung liege heute bei 434,67 USD.Mit dem gestrigen Anstieg könnte die Konsolidierung der letzten Monate beendet sein. Die Aktie von UnitedHealth könnte demnach in den nächsten Wochen und Monaten deutlich anziehen. Ein mögliches Ziel läge bei 493,76 USD. Sollte die Aktie allerdings unter 434,67 USD abfallen, könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung des Aufwärtsgaps vom 14. Oktober zwischen 417,80 USD und 405,31 USD kommen. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze UnitedHealth Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UnitedHealth Group-Aktie:380,95 EUR +0,13% (22.10.2021, 09:26)