Börsenplätze Uniper-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,40 EUR -0,36% (26.08.2020, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,38 EUR -0,44% (26.08.2020, 15:37)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (26.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Trotz der Corona-Krise habe der Kraftwerksbetreiber die erwarteten deutlichen Ergebnissteigerungen auch in H1/2020 aufgewiesen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 sei präzisiert worden. Eigenen Angaben zufolge befinde sich der Energiekonzern "in ständigem konstruktiven Austausch mit der Geschäftsführung von Fortum". Der finnische Großaktionär (Anteil bislang: 49,99%) habe sich mit zuletzt 73,4% der Anteile und Stimmrechte endgültig die Mehrheit an Uniper gesichert. Im Falle der Nichtfertigstellung des Nord Stream 2-Projektes drohe eine Wertberichtigung des bereitgestellten Kredites.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Votum für die Uniper-Aktie und das Kursziel von EUR 28,00. (Analyse vom 26.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Uniper SE": Keine vorhanden.