Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 32 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Mit einem Minus von mehr als 17 Prozent sei Uniper am Donnerstag im ohnehin schwachen Gesamtmarkt der mit Abstand schwächste Wert im HDAX. Nach der enttäuschenden Dividende zu Wochenbeginn würden nun die Risiken wegen der Ukraine-Krise in den Vordergrund rücken. Der Versorger werde so stark getroffen wie kaum ein anderer deutscher Konzern.Zum einen mache Uniper einen erheblichen Anteil seines Geschäfts in Russland, zum anderen sei der MDAX -Konzern Mitfinanzierer der Gaspipeline Nord Stream 2, die angesichts des Einmarsches Russlands in der Ukraine vor dem Aus stehe. Experte Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler bezeichne die Risiken deshalb als "schlicht unkalkulierbar".Nachdem die Aktie bereits in den vergangenen Tagen kräftig unter die Räder gekommen sei, stehe seit den Hochs vom Jahresanfang inzwischen bereits ein Kursverlust von rund 35 Prozent zu Buche. Letztmals habe die Aktie im Dezember 2020 so tief wie aktuell notiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link