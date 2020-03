Börsenplätze Uniper-Aktie:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (12.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) und senkt das Kursziel von 34 auf 25 Euro.Uniper habe mit den veröffentlichten Zahlen für das GJ 2019 die zuletzt angehobene Ergebnisprognose erfüllen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch das benannte "Potenzial" bei der Dividende habe mit der vorgeschlagenen Dividende i.H.v. 1,15 Euro (Prognose 2019: rd. 1,07 Euro) gehoben werden. Mit dem Großaktionär befinde sich der Energiekonzern in einem "konstruktiven Dialog". Nach der strategischen Neuausrichtung solle bis 2035 die Klimaneutralität hergestellt werden.Aufgrund der gestiegenen konjunkturellen Unsicherheiten insbesondere durch das Coronavirus stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, die Uniper-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab und reduziert das Kursziel von 34 auf 25 Euro. (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Uniper SE: Keine vorhanden.