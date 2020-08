Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,42 EUR -0,36% (27.08.2020, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

27,42 EUR -0,07% (27.08.2020, 14:34)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (27.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Der Mehrheitsaktionär Fortum habe bei Uniper auf 75,01% (zuvor: 73,4%) aufgestockt (Stimmenrechtsmitteilung vom 18.08.). Damit habe Fortum nun auf der Uniper-Hauptversammlung auch formal (bei vorherigem Stimmrechtsanteil aber faktisch auch) die strategische Mehrheit. Zudem wäre die formale Voraussetzung für den Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags gegeben. Jedoch habe der finnische, halbstaatliche Versorger im Herbst 2019 einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag bzw. einen Squeeze-Out für zwei Jahre ausgeschlossen.Diermeier überrasche die Anteilsaufstockung nicht. Auch wenn sich das Fortum-Management hinsichtlich des weiteren Vorgehens bei Uniper bedeckt halte, laufe es nach Erachten des Analysten auf eine stärkere oder vollständige Integration von Uniper in den Fortum-Konzern hinaus. Fortum werde seines Erachtens wohl jede (größere) Kursschwäche der Uniper-Aktie nutzen, um weiter aufzustocken (umso geringerer seien letztendlich die (preislichen) Abfindungsrisiken für Fortum). Unter Berücksichtigung der Gemengelage orientiere sich die Analysten-Bewertung der Uniper-Aktie nach wie vor am Agieren des Mehrheitsaktionärs Fortum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link