Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

29,56 EUR -0,27% (25.11.2019, 10:51)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

29,56 EUR -0,20% (25.11.2019, 11:00)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (25.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Die russische Regierungskommission für ausländische Investitionen in Russland habe dem Uniper-Großaktionär Fortum (Uniper-Anteil: 49,99%) unter Auflagen den Kauf der Uniper-Aktien von Elliot und Knight Vinke (vereinbarter Kaufpreis: 29,93 Euro je Uniper-Aktie) genehmigt. Durch die Kaufvereinbarung mit den beiden US-Hedgefonds habe Fortum eigenen Angaben zufolge Zugriff auf mehr als 70,5% der Uniper-Aktie. Die Auflagen aus Russland seien allerdings noch nicht bekannt. Zudem benötige Fortum noch die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden der USA und Russlands (sollten laut Fortum bis Ende März 2020 vorliegen). Diese würden aus Sicht des Analysten keine Hürde darstellen.Die Genehmigung der russischen Regierungskommission für ausländische Investitionen in Russland komme für den Analysten nicht überraschend. Er sehe sich in der jüngsten Entwicklungen bezüglich des Aktionärskreises von Uniper in seiner Einschätzung bestätigt, dass die Geschäftsentwicklung von Uniper (Kohleausstieg in wichtigen Ländern, u.a. Deutschland, keine Erneuerbare Energien vs. starke Position im Gasgeschäft inkl. Gasspeicher (Gas als Brückentechnologie)) für die Kursentwicklung der Aktie eine untergeordnete Rolle spiele. Auch wenn Fortum angekündigt habe, mindestens in den nächsten zwei Jahren auf einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag bzw. einen Squeeze-out verzichten zu wollen, könne der finnische Versorger nach dem Erhalt der behördlichen Genehmigungen weitere Uniper-Aktien hinzukaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uniper-Aktie: