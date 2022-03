Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

26,33 EUR -7,16% (01.03.2022, 17:02)



XETRA-Aktienkurs Uniper-Aktie:

26,39 EUR -7,40% (01.03.2022, 16:47)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 32 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht.



Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa. (01.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerksbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Vor knapp einer Woche sei Russland in die Ukraine einmarschiert und habe für regelrechte Schockwellen in der Welt gesorgt. An den Börsen sei zwar viel bereits eingepreist gewesen, der HDAX etwa habe nur 2,9 Prozent verloren. Doch einige Einzelaktien habe es deutlich härter getroffen. "Der Aktionär" gebe einen Überblick über die größten Verlierer:Platz 1: Uniper -19,0% (Veränderung seit Schlusskurs 23.02) - Der Versorger habe mit der Tochter Unipro ein direktes Russland-Engagement und sei Mitfinanzierer von Nord Stream 2. Die Aktie sei bereits vor Kriegsbeginn deutlich zurückgefallen.Platz 2: Commerzbank -17,3% - Die Sanktionen gegen russische Banken könnten auch zu Verwerfungen bei den westlichen Banken führen. Gleichzeitig würden erwartete Zinserhöhungen ausgepreist. Da helfe auch die Anhebung der Prognosen nicht.Platz 3: Deutsche Bank -17% - Ähnlich wie die Commerzbank leide auch die Deutsche Bank unter dem branchenweiten Abverkauf. Das gute Sentiment sei damit komplett verflogen.Platz 4: Continental -15,2% - Zykliker würden besonders unter der Branchenrotation leiden. Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental notiere so tief wie seit Mai 2020 nicht mehr.(Analyse vom 01.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: