Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (30.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) unter die Lupe.Die Bundesregierung habe den Kohleausstieg am Mittwoch nach langem Hin und Her beschlossen. Unabhängig davon habe der konventionelle Versorger Uniper nun seinen eigenen Plan präsentiert. Bis Ende 2025 wolle Uniper alle Kohlekraftwerke in Deutschland abschalten - bis auf die umstrittene neue Anlage Datteln 4."Wir wollen ein Zeichen setzen, dass den Diskussionen der letzten Jahre nun auch Taten folgen", habe Uniper-Chef Andreas Schierenbeck am Donnerstag gesagt. Uniper wolle damit einen aktiven und konstruktiven Beitrag zu einem zügigen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland leisten. Bis 2025 solle der CO2-Ausstoß noch einmal um bis zu 40 Prozent sinken.Derweil solle das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 wie geplant im Sommer die Arbeit aufnehmen - und bis Ende 2038 betrieben würden.Die komplexe Situation um den Großaktionär Fortum bleibt zwar ungeklärt, dennoch ist die Aktie in Zeiten hoher Volatilität dank geringer Ausschläge ein sicherer Hafen für konservative Investoren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Diese sollten die Gewinne laufen lassen und sich über die Dividendenrendite von 3,6 Prozent freuen. (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link