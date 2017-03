Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

13,66 EUR +0,89% (03.03.2017, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

13,621 EUR +0,49% (03.03.2017, 12:32)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (03.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalystin Tanja Markloff von der Commerzbank:Tanja Markloff, Aktienanalystin der Commerzbank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse vor Jahreszahlen ihr Kursziel für die Aktie der ehemaligen E.ON-Kraftwerks- und Energiehandelssparte Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Das Unternehmen sollte seine Nettoverschuldung per Ende 2016 abgebaut haben, so die Analystin. Sie habe ihre Gewinnprognosen (EPS) für Uniper für den Zeitraum 2016 bis 2018 um jeweils 8% nach oben revidiert.Tanja Markloff, Aktienanalystin der Commerzbank, hat das Kursziel für die Uniper-Aktie von 12,00 auf 13,00 Euro erhöht und ihr Votum bei "hold" belassen. (Analyse vom 03.03.2017)