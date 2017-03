Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (07.03.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der ehemaligen E.ON-Kraftwerks- und Energiehandelssparte Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) und erhöht das Kursziel von 13,50 auf 17 Euro.Die E.ON-Tochter habe mit der Bekanntgabe der Veräußerung der Beteiligung am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje positiv überraschen können, so der Analyst in einer aheute veröffentlichten Studie. Mit dem höher als allgemein erwarteten Mittelzufluss komme der Kraftwerksbetreiber seinem Entschuldungsziel schneller als kalkuliert näher und könne in Zukunft entsprechend mit einem besseren Rating rechnen. Die Anleger - inkl. dem noch Hauptaktionär E.ON - würden von der verkündeten, anlegerfreundlichen Dividendenguidance profitieren, deren Aussichten nun ebenfalls verbessert worden seien. Operativ würden die angestiegenen Strompreise stützen, wobei ein erneuter Verfall angesichts der vollständigen Abschaltung der deutschen Atkomkraftwerke bis 2022 derzeit als unwahrscheinlich erscheine. Zudem könnten in diesem Zusammenhang politische Änderungen am Strommarkt (insbesondere staatliche Entlohnung für das Bereithalten von konventioneller Energie zum Ausgleich der schwankenden Ökostromeinspeisung) den Wert der Uniper SE zukünftig erhöhen.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse derzeit wieder mehr Chancen als Risiken bei der Aktie der Uniper SE und erhöht das Rating von "halten" auf "kaufen" bei einem von von 13,50 auf 17 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 07.03.2017)