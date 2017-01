Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (19.01.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) von 12,70 Euro auf 14,50 Euro.Das Unternehmen habe bei der im Dezember 2016 abgehaltenen Kapazitätsauktion in Großbritannien (für den Zeitraum Oktober 2020 bis September 2021) Zuschläge erhalten. Demnach bekomme Uniper in Großbritannien 134 Mio. GBP (22,50 GBP je Kilowatt für 5.967 Megawatt) für die Vorhaltung der Kapazitäten. Damit habe Uniper sichere Erlösströme für einen Großteil seiner britischen Stromerzeugungskapazitäten (85%) für den betreffenden Zwölfmonatszeitraum. Dadurch habe sich die Visibilität der zukünftigen Geschäftsentwicklung etwas erhöht. Die Unternehmensleitung habe offenbar seine Desinvestitionsziele modifiziert. Demnach würden nun nicht mehr zwangsläufig mind. 2 Mrd. Euro (für 2017) angestrebt, wenn das Verschuldungsziel auf andere Weise erreicht werde. Dies sei nach Ansicht des Analysten eine positive Indikation für die Geschäftsentwicklung. Als potenzielles Hauptdesinvestitionsobjekt sehe Diermeier nach wie vor die Beteiligung am Erdgasfeld Yushno Russkoje (Uniper-Anteil: 25%) an. Die Dividendenrendite betrage 3,9% (2016e).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Uniper-Aktie unverändert mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 19.01.2017)