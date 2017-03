Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

14,415 EUR +2,74% (09.03.2017, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

14,376 EUR +2,32% (09.03.2017, 15:57)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (09.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Uniper-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01).Die Q4-Zahlen hätten über bzw. unter den Erwartungen gelegen (u.a. bereinigtes EBITDA: 300 (Vj.: 533; Analystenerwartung: 362; Marktkonsens: 233) Mio. Euro). Damit sei die Prognose für 2016 (1,8 bis 2,2 (tatsächlich: 2,12) Mrd. Euro) erfüllt worden. Der Dividendenvorschlag für 2016 (0,55 Euro/Aktie) habe früheren Management-Aussagen entsprochen. Die Verschuldungskennzahlen hätten sich per 31.12.2016 (Nettoverschuldung/ EBITDA: 2,0; Nettofinanzverschuldung/EBITDA: 1,1) bereits nahe der Unternehmenszielsetzung (<<2,0 bzw. <1,0) bewegt. Der (operative/bereinigte) Ergebnisausblick für 2017 impliziere erwartungsgemäß Ergebnisrückgänge. Dank geringerer Sonderbelastungen sollte sich auf der Nettoebene aber nach Ansicht des Analysten eine deutliche Verbesserung ergeben. Die Dividende je Aktie (DPS) solle für 2017 um rund 15% y/y steigen, was Diermeier positiv überrasche.Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bewertet die Uniper-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 14,50 Euro auf 14,80 Euro erhöht. (Analyse vom 09.03.2017)