Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35,50 Market-Perform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 02.03.2022 30,00 Underweight Barclays Peter Crampton 25.02.2022 42,00 Hold Deutsche Bank James Brand 24.02.2022 39,00 Neutral UBS Sam Arie 23.02.2022 34,00 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 23.02.2022 40,00 Sector perform RBC Capital Markets John Musk 23.02.2022 35,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 23.02.2022

20,09 EUR -1,86% (04.03.2022, 08:18)



20,50 EUR -17,64% (03.03.2022)



DE000UNSE018



UNSE01



UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung bis 2035 CO2-neutral zu werden. Mit rund 32 Gigawatt installierter Kapazität gehört Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden Gasunternehmen in Europa macht.



Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung von innovativen, CO2-mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.



Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist derzeit das drittgrößte börsennotierte deutsche Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie in Europa.







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,00 oder 30,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 23.02.2022 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. Februar zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern das vergangene Geschäftsjahr im Rahmen seiner prognostizierten Ergebnisspannen abgeschlossen. Das um fast ein Fünftel gestiegene bereinigte operative Ergebnis, sei vor allem auf das starke Resultat im Segment Globaler Handel und auf das Gasgeschäft zurückzuführen. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach habe insbesondere die extreme Preisentwicklung im Markt als "große Herausforderung" bezeichnet, die laut ihm aber habe gemeistert werden können.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe nach 998 Millionen Euro im Jahr 2020 nun bei knapp 1,19 Milliarden Euro gelegen. Uniper habe eine Spanne von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro avisiert. Der bereinigte Konzernüberschuss habe bei 906 Millionen Euro und damit 17 Prozent über dem Ergebnis aus 2020 gelegen. Der Konzern habe die erst am Montag veröffentlichte Prognose für 2022 bestätigt, sowie den Dividendenvorschlag für das vergangene Jahr von 0,07 Cent je Aktie.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat James Brand, Analyst der Deutschen Bank, in einer Studie vom 24.02.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel auf "hold" mit einem Kursziel von 42,00 Euro belassen. Brand habe die Konfliktrisiken für den bei Nord Stream 2 engagierten Versorger hervorgehoben.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Barclays. Analyst Peter Crampton hat das Wertpapier in einer Branchenstudie vom 25.02.2022 unverändert mit dem Votum "underweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 36,00 auf 30,00 Euro reduziert. Die Aktien des Energieversorgers sowie seines Mehrheitsaktionärs Fortum seien seit Jahresbeginn ungeachtet der geopolitischen Risiken zu stark abgestraft worden, so der Analyst. Dies gelte selbst dann, wenn man den Wert des wichtigen jeweiligen Russland-Geschäfts mit null ansetze.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: