Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 23,50 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 12.03.2021 35,00 Buy Kepler Cheuvreux Ingo Becker 12.03.2021 29,00 Halten Nord LB Holger Fechner 12.03.2021 30,00 Equal weight Barclays Peter Crampton 10.03.2021 29,60 Neutral UBS Sam Arie 09.03.2021 33,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 07.03.2021 29,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 05.03.2021 33,50 Buy Deutsche Bank James Brand 05.03.2021 17,50 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 04.03.2021 24,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 04.03.2021



Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

30,92 EUR +0,59% (18.03.2021, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

30,62 EUR -1,92% (17.03.2021)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Kurzprofil Uniper SE:



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (18.03.2021/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,00 oder 17,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 04.03.2021 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. März zu entnehmen ist, sei der Energiekonzern ohne größere Blessuren durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei im vergangenen Jahr um rund 16% auf 998 Mio. Euro gestiegen. Damit hätten die Rheinländer das obere Ende der von 800 Mio. bis 1 Mrd. Euro ausgegebenen Zielspanne erreicht. Das bereinigte Nettoergebnis sei um gut ein Viertel auf 774 Mio. Euro geklettert. Hier habe der Kraftwerksbetreiber zwischen 600 und 800 Mio.anvisiert. Die Dividende wolle Uniper mit dem bereits kommunizierten Dividendenziel auf 1,37 Euro je Aktie festlegen. Damit würden rund eine halbe Milliarde Euro ausgeschüttet.Für das begonnene Geschäftsjahr würden die Düsseldorfer aber weniger Gewinn anvisieren. Unter der Annahme eines normalen Geschäftsverlaufs solle 2021 ein bereinigtes EBIT von 700 bis 950 Mio. Euro zu Buche stehen. Das bereinigte Nettoergebnis dürfte zwischen 550 und 750 Mio.Euro landen, Analysten hätten mit knapp 640 Mio. Euro damit in etwa die Mitte der Spanne auf dem Zettel.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat Ingo Becker, Analyst von Kepler Cheuvreux, in einer Analyse vom 12.03.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Votum bestätigt und das Kursziel von 33,00 auf 35,00 Euro angehoben. Becker rechne damit, dass der Energieversorger vom finnischen Konzern Fortum Anfang 2022 komplett übernommen werde. Weiteres Aufwärtspotenzial basiere auf seinen fundamentalen Annahmen zu Uniper.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Bernstein Research. Analystin Deepa Venkateswaran hat das Wertpapier in einer Analyse vom 04.03.2021 unverändert mit dem Votum "underperform" und einem Kursziel von 17,50 Euro bewertet. Nach dem guten Jahresstart könnte sich die Mitte der Zielspanne des Energiekonzerns für 2021 als zu konservativ erweisen, so die Analystin.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: