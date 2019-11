Kursziel

Kursziel Uniper-Aktie (EUR) Rating Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 34,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 18.11.2019 30,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 14.11.2019 20,00 Underperform Jefferies Ahmed Farman 12.11.2019 24,50 Neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 12.11.2019 25,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 12.11.2019



29,74 EUR +0,41% (25.11.2019, 08:00)



29,64 EUR -0,13% (22.11.2019)



DE000UNSE018



UNSE01



UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (25.11.2019/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,00 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 12.11.2019 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. November zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern in den ersten neun Monaten wegen des Wegfalls positiver Einmaleffekte und geringerer Produktionsmengen weniger verdient als im Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sei um fast 50% auf 203 Mio. Euro zurückgegangen. Auch der britische Kapazitätsmarkt habe sich negativ ausgewirkt. Der Umsatz sei leicht um 1% auf 52,8 Mrd. Euro zurückgegangen. Nun erwarte Uniper allerdings ein starkes viertes Quartal.Der Konzern habe die Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr erhöht und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt. Hintergrund sei eine bessere Lage des britischen Geschäfts. Das Unternehmen, bei dem der finnische Konzern Fortum die Mehrheit anstrebe, rechne im laufenden Jahr jetzt mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 750 und 950 (2018: 865) Mio. Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der NordLB, Holger Fechner, sie in einer Analyse vom 18.11.2019 weiterhin mit dem Votum "kaufen" bewertet. Das Kursziel laute nach wie vor 34,00 Euro. Der in den ersten neun Monaten erzielte operative Gewinn (EBITDA) des Energiekonzerns habe erwartungsgemäß unter dem Vergleichswert des Vorjahres gelegen, so der Analyst. Positiv überrascht habe aber die Entwicklung beim Konzernüberschuss. Weiterhin unbekannt seien jedoch die Beweggründe für die Uniper-Übernahme durch das finnische Unternehmen Fortum geblieben.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Jefferies. Ahmed Farman, Aktienanalyst von Jefferies, hat das "underperform"-Votum für das Wertpapier mit einem Kursziel von 20,00 Euro bestätigt. Das operative Ergebnis des Energiekonzerns habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, so Farman in einer Analyse vom 12.11.2019.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: