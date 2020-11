Kursziel

Uniper-Aktie

(EUR) Rating

Uniper-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 27,00 Neutral UBS Sam Arie 17.11.2020 22,50 Sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 10.11.2020 27,00 Underweight Barclays Peter Crampton 10.11.2020 23,00 Underperform RBC Capital Markets John Musk 10.11.2020 18,50 Underperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 10.11.2020 25,30 Neutral Credit Suisse Wanda Serwinowska 26.10.2020 28,40 Halten Independent Research Sven Diermeier 27.08.2020 28,00 Halten Nord LB Holger Fechner 26.08.2020

Börsenplätze Uniper-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,32 EUR -0,28% (23.11.2020, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Uniper-Aktie:

28,50 EUR +1,50% (20.11.2020)



ISIN Uniper-Aktie:

DE000UNSE018



WKN Uniper-Aktie:

UNSE01



Ticker-Symbol Uniper-Aktie:

UN01



Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. (23.11.2020/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,40 oder 18,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Uniper-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Uniper SE hat am 10.11.2020 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern seine Jahresprognose für 2020 bestätigt. Gut sei in den ersten neun Monaten die Europäische Erzeugung gelaufen, außerdem habe der Konzern von Optimierungen im Gasgeschäft zu Beginn des Jahres profitiert. Das operative Ergebnis (EBIT) habe der Konzern in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr auf 405 Mio. Euro fast verdoppeln können. Der bereinigte Konzernüberschuss sei im gleichen Zeitraum noch mehr gestiegen: Von 82 Mio. Euro im Vorjahr auf 308 Mio. Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Uniper-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, in einer Analyse vom 27.08.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel bei 28,40 Euro belassen. Nach der weiteren Erhöhung der Anteile durch den Großaktionär Fortum laufe wohl alles auf eine noch stärkere oder sogar vollständige Integration des Versorgers hinaus, so der Analyst. Fortum dürfte daher jegliche Kursdelle zur Aufstockung nutzen.Die niedrigste Kursprognose für die Uniper-Aktie kommt von Bernstein Research. Analystin Deepa Venkateswaran hat das Wertpapier am 10.11.2020 nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Neunmonatszahlen unverändert mit dem Votum "underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro bewertet. Der Energiekonzern habe wie erwartet saisonale Schwäche gezeigt, so die Analystin. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr deute derweil auf ein sehr starkes Schlussquartal hin.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Uniper-Aktie auf einen Blick: