Kurzprofil Union Pacific Corp.:



Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, Ticker-Symbol: UNP) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportaion Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (24.08.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Union Pacific-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Union Pacific Corp. (ISIN: US9078181081, WKN: 858144, Ticker-Symbol: UNP) unter die Lupe.Mit der Union Pacific-Aktie wollen sie einen Vertreter aus dem Transportation-Sektor auf den Prüfstand stellen. In den letzten vier Monaten sei dem Papier jeweils ein neues Allzeithoch gelungen, so dass der aktuelle Rekordstand auf 151,97 USD habe ausgebaut werden können. Zu dem konstruktiven Sektorchartbild komme also ein Einzeltitel, der den Aufwärtstrend seit Anfang 2016 zuletzt immer wieder bestätigt habe. Diese Einschätzung werde durch die objektive Auswertung im Rahmen des "HSBC Trendkompass" unterstrichen. Schließlich signalisiere das Momentum (4 Wochen) sowie die Relative Stärke (Levy) sowohl einen kurz- als auch langfristigen Haussetrend. Im charttechnischen Niemandsland stecke die 161,8%-Fibonacci-Projektion der 2015er-Korrektur das nächste Anlaufziel ab (160,03 USD), ehe die Parallele zum o. g. Aufwärtstrend (akt. bei 170,73 USD) ins Blickfeld rücke. Auf der Unterseite definieret das alte Allzeithoch vom Januar (143,05 USD) eine erste Haltemarke. Aber erst ein Bruch des o. g. zweieinhalbjährigen Haussetrends (akt. bei 132,34 USD) würde der Union Pacific-Aktie einen echten charttechnischen Nackenschlag versetzen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link