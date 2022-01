Börsenplätze Unilever-Aktie:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (19.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR) unter die Lupe.Unilever wolle sein Angebot für die Consumer-Healthcare-Sparte von Glaxosmithkline (GSK) ( ISIN GB0009252882 WKN 940561 ) nicht aufstocken. "Wir werden unser Gebot nicht über 50 Milliarden Britische Pfund erhöhen", habe der britische Konsumgüterkonzern am Mittwochabend in London mitgeteilt. Die Aktie von Unilever sei umgehend wieder angesprungen, nachdem sie zuletzt zweistellig verloren habe.GSK habe Unilevers Offerte in Höhe von umgerechnet etwa 60 Milliarden Euro am Wochenende als zu niedrig zurückgewiesen. Die Unilever-Führung habe sich von GSKs Argumenten für einen höheren Wert des Geschäftsbereichs jedoch nicht überzeugt gezeigt.Zur GSK-Konsumgütersparte würden Gesundheitsprodukte wie Sensodyne-Zahncreme, Dr.-Best-Zahnbürsten, Voltaren-Schmerzsalbe und Nahrungsergänzungsmittel der Marke Centrum gehören. Unilever sei für unter anderem für Marken wie Langnese, Knorr und Pfanni bekannt und wolle sein Geschäft mit Gesundheitsprodukten ausbauen.Die Entscheidung von Unilever habe wohl einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, zumindest erkläre das den starken Kurssprung der Aktie. Auf Sicht der nächsten Monate sind dem Konsumgüterkonzern durchaus noch 10 bis 15 Prozent zuzutrauen, wobei das Risiko begrenzt ist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Unilever-Aktie. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link