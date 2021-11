Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt für die Unilever-Aktie daher sowohl die Empfehlung "Kauf" als auch das Kursziel von EUR 54 aufrecht. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungssatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples auch eine im historischen Vergleich vertretbare Prämie zum Sektor und zum Gesamtmarkt berücksichtige. (Analyse vom 12.11.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (12.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) nach wie vor zu kaufen.Der Lebensmittelgigant Unilever, welcher die niederländisch-britische Struktur aufgelöst und seinen Hauptsitz mittlerweile nach London verlegt habe, hinke weiter in der Performance hinterher. Dies treffe sowohl im Vergleich zum breiten Markt im Allgemeinen als auch in Relation zum Gesamtsektor im Speziellen zu.Auch bei Unilever hätten die gestiegenen Kosten bei Rohstoffen, Verpackungen sowie Transport und Logistik eine entscheidende Rolle gespielt. Dem Großteil der gestiegenen Kostenkomponenten sei jedoch mit Preissteigerungen beim Endprodukt entgegengewirkt worden. Die Umsätze im 3. Quartal hätten sich dabei auf EUR 13,5 Mrd. belaufen, was einem Anstieg um 2,5% zum Vorjahr entspreche.Das Segment Beauty and Care sei ebenfalls um 2,5% gewachsen, wobei das rückläufige Volumen durch Preisanstiege von 3,9% aufgefangen worden seien. Auch im Home Care Segment habe ein rückläufiges Volumen verbucht werden müssen. Preisanstiege in der Höhe von 4,8% hätten es jedoch geschafft die Umsätze knapp in den Wachstumsbereich (+1,4%) zu tragen. Die Umsätze bei Food & Refreshment seien dank höherer Absatzzahlen und Preissteigerungen um 3,0% geklettert.Die Kernmärkte die USA, China und Indien hätten solide Zuwachsraten aufgewiesen. Lediglich die Region Südostasien zeige sich weiterhin stark von der COVID-19-Situation beeinflusst und sei einer der wesentlichen Gründe für die schwachen Absatzzahlen.Unilever nehme im Bereich der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle bei den Unternehmen im Sektor der defensiven Konsumgüter ein. Bereits im letzten Jahr habe Unilever das 10-jährige Bestehen des Sustainable Living Plan gefeiert, im Zuge dessen sich der Konzern verpflichtet habe, 8 Mrd. Menschen weltweit ein nachhaltiges Leben zu ermöglichen. Die Ziele würden dabei auch umfangreich die Themen der sozialen Ungleichheit und des Klimawandels umfassen. Seit 2020 seien bei Unilever 50% der Führungspositionen mit Frauen besetzt, wohingegen es im Jahr 2010 noch 38% gewesen seien. Unilever sei außerdem Teil der Initiative 10x20x30, im Zuge derer sich die größten Nahrungsmittelproduzenten verpflichtet hätten, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren. Laut den aktuellen Plänen Unilevers werde man dieses Ziel bereits fünf Jahre früher und damit bereits 2025 erreichen. Außerdem solle der Umsatz mit pflanzlichen Produkten in den nächsten fünf bis sieben Jahren auf rund EUR 1 Mrd. steigen, um die Treibhausgasemissionen aus der traditionellen tierischen Landwirtschaft zu verringern.Im Vergleich zur Peer-Group der Lebensmittelkonzerne stelle Unilever mit teils deutlichem Abstand einen der günstigsten Kandidaten dar. Der Konzern handle im Vergleich zur eigenen Historie im Bereich seines 15-jährigen Median-KGVs. Beziehen wir uns mit den letzten fünf Jahren auf einen kürzeren Zeitraum, so ist Unilever auf Basis der realisierten Gewinne sogar gut 10% unterbewertet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Aktie wirke jedoch nicht nur zur eigenen Historie, sondern auch im Vergleich zum Gesamtmarkt attraktiv. Schließlich stehe einer durchschnittlichen langfristigen Prämie von knapp 20% zum breiten Aktienmarkt aktuell ein Bewertungsdiscount von 16% gegenüber.Die nicht wirklich berauschenden jüngsten Quartalszahlen sollten nicht davon ablenken, dass zum aktuellen Kurs ein solides Unternehmen zu haben sei. Unilever punkte mit einem breiten Produktportfolio und sei global gut aufgestellt. Die Lebensmittel- und Haushaltswarenindustrie sei nicht für ihre spektakulären Wachstumsstories bekannt. Dennoch würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG Unilevers Ambitionen im Nachhaltigkeitsbereich und den vermehrten Fokus auf Forschung und Entwicklung honorieren. Eine Dividendenrendite im Bereich von 4% lasse die Aktie auch für Dividendenliebhaber und langfristig orientierte Anleger interessant erscheinen.