Im Allgemeinen haben wir diese Vorschläge bisher unterstützt, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, so die Experten von ROBECO. Dazu zähle beispielsweise, ob sich das Unternehmen ein Ziel für Klimaneutralität gesetzt oder einen konkreten Plan vorgelegt habe, wie es seine lang-, mittel- und kurzfristigen Ziele erreichen wolle. Zudem würden die Experten von ROBECO verlangen, dass Vorschläge auf einer an den Pariser Klimazielen ausgerichteten Analyse von Szenarien basieren würden und über Fortschritte entsprechend den Vorgaben der "Task Force on Climate-related Financial Disclosures" (TCFD) berichtet werde. Wenn keine unsere Kriterien erfüllenden Vorschläge zum Mitspracherecht beim Klima gemacht wurden, stimmten wir meistens für andere klimabezogene Vorschläge von Aktionären, so die Experten von ROBECO.



Die ersten Abstimmungen zum Klima-Mitspracherecht hätten breite Unterstützung durch die Aktionäre gefunden. Unilever zähle zu den Unternehmen, die für ihre Klimastrategie die höchsten Zustimmungsquoten erhalten hätten - beeindruckende 99 Prozent seiner Aktionäre würden die Vorschläge unterstützen. Auch mehrere Unternehmen in traditionell CO2-intensiven Sektoren hätten erhebliche Unterstützung durch ihre Aktionäre erhalten: Total (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) habe 92 Prozent Zustimmung bekommen, Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M) habe 88 Prozent Zustimmung für seinen Energiewende-Plan erhalten und bei Glencore (ISIN JE00B4T3BW64/ WKN A1JAGV) seien es 94 Prozent gewesen. Canadian National Railway (ISIN CA1363751027/ WKN 897879) - eines der ersten Unternehmen, das seinen Aktionären einen Vorschlag zum Mitspracherecht beim Klima unterbreitet habe - habe 92 Prozent Unterstützung erhalten.



Was sage das? Dass Aktionäre die Klimaschutzpläne von Unternehmen durchwinken würden? Auch wenn es vielleicht so aussehen möge, sei dies nicht unbedingt der Fall. Aber es gebe mehrere Gründe, optimistisch zu sein, was die Nützlichkeit einer solchen Abstimmung angehe.



Gesellschaften, die Abstimmungen zum Mitspracherecht beim Klima durchgeführt hätten, hätten dies freiwillig getan. Deshalb falle es ihnen wahrscheinlich leichter, ihre Klimaschutzpläne zu präsentieren, als Unternehmen, die damit noch zu kämpfen hätten. Sollten Nachzügler über ihre Pläne abstimmen lassen, dürften diese Pläne wahrscheinlich auf größeren Widerstand stoßen. Doch solange die Abstimmungen freiwillig seien, werde es wahrscheinlich so bald nicht dazu kommen. Außerdem seien diese Vorschläge für viele Aktionäre neu.



Richtlinien zu bewährten Praktiken, Rahmengrundsätze und Abstimmungsregeln müssten erst noch entwickelt werden. Wenn diese klarere Konturen annähmen, dürften Aktionäre dagegen stimmen. Zum Beispiel, falls die Umsetzungsplanung ihrer Meinung nach nicht detailliert genug sei oder ein Unternehmen keine ausreichenden Fortschritte mache; wenn Klimaziele nicht mit einem entsprechenden Zeitplan unterlegt würden, nicht umfassend oder nicht ehrgeizig genug seien.



Je häufiger es Abstimmungen zum Mitspracherecht beim Klima gebe, desto leichter könne man Qualitätsunterschiede zwischen diesen Plänen erkennen. Ähnlich wie beim Mitspracherecht zur Vergütung sei auch hier ein Feedback-Mechanismus wichtig: Abstimmungen über Vorschläge zum Klima-Mitspracherecht müssten durch Empfehlungen seitens der Investoren flankiert werden. Denn ohne eine Erklärung, wie die Pläne weiter verbessert werden sollten, könne das Management aus einem negativen Votum über einen Tagesordnungspunkt nicht ableiten, was es besser machen sollte.



Seien Vorschläge zum Mitspracherecht beim Klima eine dauerhafte Erscheinung? Die Experten von ROBECO würden davon ausgehen, dass weitere Unternehmen solche Vorschläge einführen würden, sobald sie sich mit der Veröffentlichung eines Energiewende-Plans wohlfühlen würden und zuversichtlich seien, dass sie Unterstützung dafür finden könnten. Aktionäre könnten dies unterstützen, indem sie im Rahmen ihres Austauschs mit den Unternehmen nach solchen Abstimmungen fragen würden.



Ein zusätzlicher wichtiger Impuls könnte von einer weitergehenden Institutionalisierung einer Abstimmung durch die Aktionäre ausgehen - so, wie man dies bei Abstimmungen zur Vergütung in den USA und in der EU beobachtet habe. Die Experten von ROBECO würden die Entwicklung in den nächsten Jahren sorgfältig im Auge behalten, weil sie vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen werde.



Die Hauptversammlungssaison 2021 sei schon insofern außergewöhnlich, als alle Hauptversammlungen virtuell abgehalten und viele Unternehmen massiv durch Covid-19 beeinträchtigt worden seien. Wir hoffen, die durch die Pandemie verursachten Komplikationen der Hauptversammlungssaison 2021 bald hinter uns lassen zu können, aber auch, dass das Mitspracherecht beim Klima von dauerhafter Natur sein wird, so die Experten von ROBECO. (24.06.2021/ac/a/m)







