Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

50,90 EUR -0,18% (12.08.2019, 11:51)



Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

51,16 EUR -0,95% (12.08.2019, 11:44)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000388619



WKN Unilever-Aktie:

A0JMQ9



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI2



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 161.000 Mitarbeiter. (12.08.2019/ac/a/a)



RotterdamFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt die Coverage für das Depositary Receipt der Unilever N.V. (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) wieder auf.Die Umsatzzahlen für Q2/2019 und die Ergebniskennzahlen für H1/2019 würden kein einheitliches Bild zeigen. Auf organischer Basis habe Unilever zwar eine moderate Zunahme der Umsatzdynamik auf 3,5% (Q1 2019: +3,1%) y/y verzeichnet, sei damit jedoch ebenso wie beim bereinigten EPS in H1 2019 (+4% y/y) hinter den Markterwartungen (+3,7% y/y bzw. 1,31 Euro je Aktie) zurückgeblieben. Das bereinigte operative Ergebnis (+1,8% y/y auf 5,05 Mrd. Euro) habe dagegen den Markterwartungen (5,06 Mrd. Euro) entsprochen. Den Ausblick für 2019 habe Unilever bestätigt (u.a.: organisches Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der langjährigen Zielsetzung (+3% bis +5% y/y; weitere Verbesserung der bereinigten operativen Marge).Der Analyst prognostiziere für 2019 erstmals ein EPS von 2,36 Euro (berichtet) und von 2,51 Euro (bereinigt) und für 2020 ein EPS von 2,65 Euro (berichtet) und von 2,77 Euro (bereinigt). Impulsen (Verbesserung der Profitabilität) durch das Wertsteigerungsprogramm "Connected for Growth" sowie Fortschritten beim Portfolio-Umbau stünden der verhaltene Ausblick (organisches Wachstum) für 2019 sowie das schwierige Marktumfeld in Westeuropa (u.a. das sehr schwierige Einzelhandelsumfeld in Deutschland) und Teilen Südamerikas entgegen.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein Kursziel von 56,00 Euro und nimmt die Coverage der Unilever N.V.-Aktie mit dem Votum "halten" auf. (Analyse vom 12.08.2019)Börsenplätze Unilever-Aktie: