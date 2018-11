Euronext Amsterdam-Aktienkurs Unilever-Aktie:

49,08 EUR +0,23% (30.11.2018, 14:31)



ISIN Unilever-Aktie:

NL0000009355



WKN Unilever-Aktie:

A0JMZB



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNI3



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNLNF



Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (30.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF).Unilever habe gestern den Rücktritt von CEO Paul Polman zum Jahresende gemeldet. Sein Nachfolger werde mit Wirkung zum 01.01.2019 Alan Jope, der den größten Geschäftsbereich Schönheits- und Körperpflege leite. Die Ernennung von Jope zum neuen CEO sei positiv zu werten und spreche dafür, dass Unilever die Konzernstrategie (stärkere Fokussierung auf schneller wachsende Bereiche des margenstarken Schönheits- und Körperpflegegeschäfts sowie Nutrition) mit Nachdruck fortsetzen werde.Zu dieser Strategie würde nach Meinung von Lusebrink auch gut die Übernahme eines Mehranteils am wachstumsstarken indischen Consumer-Health-Geschäft von GlaxoSmithKline (Umsatz 2017: 550 Mio. GBP) mit der Malzmilch-Marke Horlicks passen. Laut Medienberichten befinde sich Unilever hier in exklusiven Gesprächen mit GlaxoSmithKline über den Erwerb eines Mehrheitsanteils von rund 70% für 3,4 Mrd. USD. Eine Finanzierung der Übernahme erachte Lusebrink für unproblematisch.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Unilever-Aktie. Das Kursziel werde bei 51 Euro belassen. (Analyse vom 30.11.2018)Börsenplätze Unilever-Aktie:Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:49,02 EUR +0,14% (30.11.2018, 14:01)