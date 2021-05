Börsenplätze Unilever-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unilever-Aktie:

48,515 EUR -1,34% (04.05.2021, 14:47)



London Stock Exchange-Aktienkurs Unilever-Aktie:

4.215,50 GBp -0,38% (04.05.2021, 14:35)



ISIN Unilever-Aktie:

GB00B10RZP78



WKN Unilever-Aktie:

A0JNE2



Ticker-Symbol Unilever-Aktie:

UNVB



Kurzprofil Unilever PLC:



Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. (04.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein Anlagevotum für die Aktie von Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB) auf.Die Umsatzzahlen für das Q1/2021 (berichtet: -0,9% y/y auf 12,33 (Vj.: 12,44) Mrd. Euro; organisch: +5,7% y/y) seien auf berichteter Basis solide ausgefallen und hätten auf organischer Basis positiv überraschen können (Analystenschätzung: +3,5% y/y; Marktkonsens: +3,4% y/y). Dabei sehe sich Unilever mit divergierenden pandemiebedingten Trends konfrontiert (u.a. starke Nachfrage nach Lebensmitteln für den Hausgebrauch versus gedrückte Nachfrage nach Schönheits- und Körperpflege-Produkten).Unilever habe nun erstmals einen Ausblick für 2021 (organisches Umsatzwachstum von 3% bis 5% y/y; leichte Verbesserung der bereinigten operativen Marge (Vj.: 18,5%)) präsentiert. Lusebrink halte ihn für erreichbar. Zudem habe Unilever ein Aktienrückkaufprogramm für 2021 mit einem Volumen von bis zu 3 Mrd. Euro angekündigt, was der Analyst positiv werte. Die im Februar vorgestellte Wachstumsstrategie führe in 2021 und 2022 zu hohen Restrukturierungskosten (jeweils 1 Mrd. Euro), was das Margenpotenzial zunächst deutlich begrenze.Lusebrink hebe seine Erwartungen für 2021 (u.a. EPS berichtet: 2,32 (alt: 2,23) Euro; EPS bereinigt: 2,61 (alt: 2,52) Euro; DPS: 1,7072 (alt: 1,7000) Euro) und 2022 (u.a. EPS berichtet: 2,46 (alt: 2,34) Euro; EPS bereinigt: 2,72 (alt: 2,63) Euro; DPS unverändert 1,7400 Euro) teilweise an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link