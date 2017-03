Xetra-Aktienkurs Unilever-Aktie:

Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (10.03.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktie: Deal ist geplatzt - AktienanalyseIn der Konsumgüterbranche hätten in den vergangenen Jahren etliche milliardenschwere M&A-Deals für Furore gesorgt. Vor wenigen Wochen schien sich eine der größten Übernahmen aller Zeiten anzubahnen: Der US-Lebensmittelhersteller Kraft Heinz signalisierte Interesse an Unilever (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Amerikaner hätten bestätigt, dem britisch-niederländischen Hersteller von Dove-Seife, Axe-Duschgel und Lipton-Tee eine Fusion angeboten zu haben.Die Pläne der Amerikaner seien nicht von ungefähr gekommen: Kraft Heinz werde von der brasilianischen Private-Equity-Gesellschaft 3G Capital kontrolliert, die mit Kraft Foods und Heinz 2015 zwei US-Traditionsmarken zusammengeführt habe. Bei der Fusion habe auch der Starinvestor und Multimilliardär Warren Buffett mit seiner Firma Berkshire Hathaway die Finger im Spiel gehabt. Zuletzt sei verstärkt über weitere gemeinsame Deals spekuliert worden. Ein Zusammenschluss hätte riesige Ausmaße. Unilever habe kurz vor Bekanntwerden der Übernahmepläne einen Börsenwert von umgerechnet rund 130 Mrd. Euro, Kraft Heinz habe es auf rund 100 Mrd. Euro gebracht.Jedoch habe Unilever abgelehnt. Das von Kraft Heinz ins Spiel gebrachte Gebot von 49,61 Dollar - ein Aufschlag von 18 Prozent auf den letzten Schlusskurs der Unilever-Aktie - mit einer Gesamtbewertung von rund 143 Mrd. Dollar werde dem Wert der Gesellschaft nicht gerecht. Unilever sehe "keine Basis" für weitere Gesprächen. Prompt habe Kraft Heinz die Offerte zurückgezogen - der Deal sei geplatzt.Dabei gehe es darum, einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Dies sollten unter anderem Kostensenkungen, möglicherweise Beteiligungsverkäufe aber auch Übernahmen sein. Hintergrund: Die schwachen Margen aufgrund von Problemen in den Schwellenländern seien den Aktionären schon lange ein Dorn im Auge. Die Ereignisse der vergangenen Woche hätten unterstrichen, dass das Unternehmen hier schneller vorankommen müsse, habe es geheißen. Ergebnisse sollten bis Anfang April präsentiert werden.Auch für längerfristige Spekulationen sei Unilever nicht uninteressant. Denn ein erneuter Übernahmeversuch von Kraft Heinz sei durchaus denkbar. Einen neuen Vorstoß können die Amerikaner nach britischem Übernahmerecht nach Ablauf einer Frist von einem halben Jahr wagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2017)Börsenplätze Unilever-Aktie: