Kurzprofil Unilever N.V.:



Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) ist ein niederländisch-britischer Konzern. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern. Die Hauptgeschäftsbereiche umfassen die Produktion von Nahrungsmitteln, Kosmetika, Körperpflege- sowie Haushalts- und Textilpflegeprodukten. Unilever beschäftigt weltweit 167.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. (25.03.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Unilever-Aktienanalyse von Analysten James Targett und Rosie Edwards von der Berenberg Bank:

James Targett und Rosie Edwards, Analysten der Berenberg Bank, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Konsumgüterkonzerns Unilever N.V. (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) und erhöhen das Kursziel von 54,50 auf 56 Euro.

Der Konsumgüterhersteller könne seine Margenziele erreichen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Durch Kostensenkungsmaßnahmen werde Unilver agiler und habe Möglichkeiten zur Wachstumsbeschleunigung und zum Ausbau des Marktanteils. Die zuletzt nur unterdurchschnittliche Kursentwicklung biete eine Kaufgelegenheit.

James Targett und Rosie Edwards, Analysten der Berenberg Bank, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Unilever-Aktie bestätigt und das Kursziel von 54,50 auf 56 Euro angehoben. (Analyse vom 25.03.2019)