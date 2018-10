Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

159,20 EUR +1,08% (30.10.2018, 11:34)



Paris-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

158,06 EUR +0,78% (29.10.2018)



ISIN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

FR0013326246



WKN Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

A2JH5S



Ticker-Symbol Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

1BR1



Kurzprofil Unibail-Rodamco-Westfield:



Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (30.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unibail-Rodamco-Westfield-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1).Das Unternehmen veröffentliche nach neun Monaten nur Zahlen zur Entwicklung der Bruttovermietungserträge. Demnach hätten die für die ersten neun Monate 2018 ausgewiesenen Bruttovermietungserträge mit einem Anstieg um 19% auf 1,61 (Vj.: 1,35) Mrd. Euro im Rahmen der Analysten-Erwartung von 1,63 Mrd. gelegen. Wachstumstreiber sei das Kernsegment Einkaufzentren (+22% auf 1,35 (Vj.: 1,10) Mrd. Euro) gewesen. Der deutliche Anstieg sei insbesondere auf die Übernahme der Westfield-Aktivitäten zurückzuführen gewesen. Alles in allem sei die Entwicklung in den ersten neun Monaten 2018 solide verlaufen. Entsprechend habe das Unternehmen den Ausblick für 2018 (bereinigtes EPS zwischen 12,75 und 12,90 (Gj. 2017: 12,05) Euro) bestätigt.Der Analyst habe seine unverändert belassen (u.a. bereinigtes EPS 2018e: 12,94 Euro; bereinigtes EPS 2019e: 13,88 Euro). Dem Wachstumspotenzial durch die Westfield-Übernahme in einem vom Onlinehandel bedrängten Marktsegment stünden insbesondere Risiken im Hinblick auf die regionale Präsenz von Westfield (USA: sehr wettbewerbsintensiv bei Einkaufszentren; Großbritannien: mögliche Brexit-Auswirkungen) gegenüber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie: