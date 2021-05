Tradegate-Aktienkurs Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie:

Der Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) (ISIN: FR0013326246, WKN: A2JH5S, Ticker-Symbol: 1BR1) entstand im Juni 2018 aus der Übernahme von Westfield durch Unibail-Rodamco. Der URW-Konzern weist zwei Muttergesellschaften, die Unbail-Rodamco SE sowie die WFD Unibail-Rodamco N.V., auf. Der Fokus liegt auf Gewerbeimmobilien. URW investiert in Einkaufs-, Kongress- und Messezentren sowie Büroliegenschaften in Europa (u.a. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien) und den USA. (03.05.2021/ac/a/a)



Die für das Q1/2021 bekannt gegebenen Eckdaten hätten erneut deutliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf alle drei Geschäftssegmente gezeigt. Besonders das Segment Kongress/Messe habe durch die anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in für das Unternehmen relevanten Ländern einen Bruttomietertragsrückgang von beinahe 80% verzeichnet. Lennertz sehe URW, ähnlich wie Deutsche EuroShop, für das restliche Geschäftsjahr 2021 deutlich von der aktuell anhaltend schwierigen Situation beeinflusst und erwarte erneut umfangreiche Umsatzeinbußen. Auch das Unternehmen selbst rechne frühestens gegen Ende des Jahres mit einer Verbesserung der Ertragslage und geht frühestens in 2022 von einer Normalisierung auf den für das Unternehmen relevanten Märkten aus. Lennertz lasse seine Schätzungen (u.a. EPS 2020: -16,94 Euro; DPS: 0,00 Euro; EPS 2021: -3,40 Euro; DPS: 0,00 Euro) vorerst unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie bei einem von ihm erwarteten negativen Gesamtertrag (12 Monate) weiterhin mit "verkaufen" ein. Das Kursziel werde bei 40 Euro (Ertragswertverfahren) belassen. (Analyse vom 03.05.2021)