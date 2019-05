Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (09.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Kredithauses UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Die italienische Großbank UniCredit werde als potenzieller Käufer für die Commerzbank gehandelt, doch dazu habe Vorstandschef Jean Pierre Mustier bei der Vorlage der Q1-Zahlen am Donnerstag nichts sagen wollen. Stattdessen habe er einen kräftigen Gewinnsprung melden können. Die Impulse für die Aktie würden sich im durchwachsenen Gesamtmarkt aber in Grenzen halten.Im Vergleich zum Vorjahr sei der Quartalsüberschuss der UniCredit zwischen Januar und März um satte 24,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Profitiert habe das Institut dabei in erster Linie von einem Sondereffekt. So habe UniCredit überraschend weniger Strafe für Geschäfte mit dem Iran bezahlen müssen und Rückstellungen um Volumen von 300 Millionen Euro auflösen können.Operativ habe die Großbank allerdings mit dem harten Marktumfeld für Finanzwerte zu kämpfen gehabt. Genau wie bei vielen Konkurrenten seien die Erlöse der Italiener im ersten Quartal rückläufig gewesen. Während der Zinsüberschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zugelegt habe, hätten ein geringerer Provisionsüberschuss und niedrigere Handelsumsätze für einen Ertragsrückgang um drei Prozent auf 4,95 Milliarden Euro gesorgt. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor sei dabei die schwächelnde italienische Wirtschaft gewesen.Der Nettogewinn habe bereinigt um Sondereffekte dennoch leicht zugelegt. Dabei habe die Bank auch von ihrem Sparprogramm profitiert. Die Betriebskosten seien im ersten Quartal 4,2 Prozent niedriger ausgefallen als ein Jahr zuvor. Zudem habe die Bank weniger Geld für faule Kredite zurücklegen müssen. Auf diese Weise habe die UniCredit mehr verdient als von Analysten erwartet.Während der Fusionsgespräche von Deutsche Bank und Commerzbank habe es Anfang April Gerüchte gegeben, dass auch UniCredit an der CoBa interessiert sei. Sollten die Gespräche scheitern, könnten die Italiener die Commerzbank übernehmen und mit der HypoVereinsbank verschmelzen, habe die "Financial Times" unter Berufung auf Insider gemeldet.Wer im Rahmen der Zahlen auf eine Bestätigung der Gerüchte gehofft habe, sei jedoch enttäuscht worden: Er sage gar nichts zu möglichen Fusionen und Übernahmen, habe Vorstandschef Jean Pierre Mustier in einer Telefonkonferenz klargestellt. Bereits am Mittwoch habe Commerzbank-CFO Stephan Engels klargestellt, dass sich bislang kein Übernahmeinteressent bei ihm gemeldet habe.Trotz des Gewinnsprungs im ersten Quartal verzeichne die UniCredit-Aktie am Donnerstag moderate Verluste. Verglichen mit dem europäischen Referenzindex STOXX 600 Banks schlage sich das Papier damit aber noch vergleichsweise wacker. Ein (Wieder-)Einstieg bei der italienischen Bank drängt sich auf dem aktuellen Niveau jedoch nicht auf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur UniCredit-Aktie. (Analyse vom 09.05.2019)