Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,066 EUR +0,97% (12.10.2018, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

12,062 EUR +2,43% (12.10.2018, 15:39)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (12.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Der Finanztitel habe seit Ende September erneut einen deutlichen Kursrückgang verzeichnet (seit 25.09.: -17%). Ursächlich sei die Sorge um ein ausuferndes italienisches Staatsdefizit, das durch Aussagen/Planungen der Koalitionsregierung genährt werde. In Folge dessen sei die zehnjährige italienische Anleiherendite bis gestern (11.10.) zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch von 3,60% geklettert und der Spread zur Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe habe sich auf sehr hohe 309 Bp ausgeweitet.Die Ausweitung des Spreads habe bereits in Q2 die harte Kernkapitalquote nach Basel III um 30 Bp reduziert und dürfte diese im weiteren Jahresverlauf weiter belasten. Dies mindere zwar das Dividendenpotenzial, sei aber nach Meinung des Analysten in Bezug auf die guten Kapitalquoten der UniCredit verkraftbar. Im Gegensatz zu Intesa Sanpaolo (rund 82% der Gesamterträge in Italien) sei UniCredit (46%) zudem weniger exponiert auf dem Heimatmarkt.Des Weiteren sehe der Analyst die wesentlichen Zielsetzungen der Restrukturierung bis 2019 derzeit nicht als gefährdet an. Der Fokus der Investoren sollte sich daher seines Erachtens mittelfristig wieder auf eine der erfolgreichsten Restrukturierungs-Fälle in Europa richten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: