Xetra-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

13,544 EUR +5,40% (06.02.2020, 13:32)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

13,554 EUR +5,63% (06.02.2020, 13:34)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (06.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Der Gewinn des italienischen Finanzinstituts sei 2019 um knapp 18% auf 3,4 Mrd. Euro zurückgegangen, was auch Sondereffekten durch den Umbau geschuldet gewesen sei. Die Erwartungen der Analysten seien damit jedoch übertroffen worden. Bereinigt um die Sondereffekte wäre der Gewinn um mehr als die Hälfte auf 4,7 Mrd. Euro gestiegen. Für das laufende Jahr peile die UniCredit einen bereinigten Gewinn von 4,3 Mrd. Euro an. Für Aktionäre werde eine Dividende von 63 Cent vorgeschlagen, was einer Rendite von aktuell 4,6% entspreche.Die Bewertung für das laufende Jahr liege mit einem erwarteten KGV von 7 deutlich unter dem Schnitt der Peers von 9. Die Analysten seien wohl auch deshalb sehr bullish: Von 29 Experten würden laut Bloomberg 25 den Kauf empfehlen. Vier würden dabeibleiben. Zum Verkauf rate kein Experte. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 15,48 Euro und damit mehr als 15% über dem aktuellen Niveau."Der Aktionär" bleibe ebenfalls positiv eingestellt gegenüber der UniCredit-Aktie. Das Kursziel liege bei 20 Euro, der Stopp sollte bei 9 Euro gesetzt werden. Anleger könnten noch zugreifen. Die UniCredit-Aktie sollte ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze UniCredit-Aktie: