XETRA-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

11,458 EUR +0,28% (19.11.2021, 09:49)



ISIN UniCredit-Aktie:

IT0005239360



WKN UniCredit-Aktie:

A2DJV6



Ticker-Symbol UniCredit-Aktie:

CRIN



NASDAQ OTC-Symbol UniCredit-Aktie:

UNCFF



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (19.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 habe teilweise deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei neben der besser als erwarteten Ertragslage, die niedriger als erwartete Kreditrisikovorsorge gewesen. Mit Ausnahme von GCC sei es zu einer leichten bis moderaten Ertragsverbesserung in allen Bereichen gekommen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten auf Quartalssicht erneut eine teilweise deutliche Verbesserung gezeigt und auf einem soliden bis komfortablen Niveau gelegen. Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe UniCredit die Guidance für 2021 zum Teil bestätigt, bzw. erhöht.Insgesamt rechne der Analyst in den kommenden Quartalen weiterhin mit einer deutlichen Ertragsstabilisierung der Bank aufgrund der signifikanten Fortschritte bei den europäischen Impfprogrammen. Dennoch sei ein großer Teil der deutlichen Ergebnisverbesserung dem signifikanten Rückgang der Kreditrisikovorsorge sowie der Integrationskosten geschuldet. Der Analyst habe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 1,67 (alt: 1,14) Euro; DPS 2021e: 0,50 (alt: 0,40) Euro; EPS 2022e: 1,60 (alt: 1,40) Euro; DPS 2022e: 0,52 (alt: 0,45) Euro) erhöht.Bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die UniCredit-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 11,00 auf 12,00 Euro abgehoben. (Analyse vom 19.11.2021)Börsenplätze UniCredit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UniCredit-Aktie:11,416 EUR -0,99% (19.11.2021, 10:16)