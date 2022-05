Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking. Entstanden aus der Fusion von Credito Italiano mit mehreren anderen italienischen Banken, unterhält sie heute eines der größten europäischen Finanznetzwerke. UniCredit bietet das volle Spektrum des Privatkunden- und Firmenkundengeschäfts mit Kontenverwaltung, Zahlungsverkehrsabwicklung, Vermögensverwaltung sowie Investment Banking und Management.



2005 übernahm die UniCredit S.p.A. den deutschen Hypothekenspezialisten HVB und damit auch deren Tochter Bank Austria. Damit gelang der UniCredit als erster ausländischer Bank der Aufkauf einer deutschen Bank. Er erfolgte in Form einer freundschaftlichen Übernahme mittels Aktientausch. Die ehemalige HypoVereinsbank ist heute als UniCredit Bank aktiv und bietet Finanzdienstleitungen für Privat- und Geschäftskunden und Vermögensverwaltung. (05.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.UniCredit habe heute Morgen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Wegen des auf dem Prüfstand stehenden Russland-Geschäfts hätten die Italiener eine außerplanmäßige Risikovorsorge im Volumen von EUR 1,3 Mrd. bzw. einen Gewinnrückgang im Auftaktquartal verbucht.Die Erträge seien im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 5,5% auf EUR 4,79 Mrd. gestiegen. Die Kosten seien dagegen um 2,6% auf EUR 2,29 Mrd. gesunken. Das Aufwand-/Ertragsverhältnis habe sich dadurch um vier Prozentpunkte auf niedrige 47,8% verbessert.Die Dotierung zu Kreditrisikovorsorgen sei um 64,6% auf EUR 52 Mio. gesunken. Die Risikokosten (ohne Russland) hätten sich im Jahresvergleich um neun auf niedrige fünf Basispunkte am ausstehenden Kreditvolumen verringert. UniCredit habe die Zielsetzung bestätigt, diese in den Jahren bis 2024 zwischen 30 und 35 Basispunkten halten zu wollen. Die problembehafteten Kredite hätten sich um 29,0% auf EUR 15,5 Mrd. verringert. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen habe um drei Prozentpunkte auf 54,3% abgenommen.Für das auf den Prüfstand stehende Russlandgeschäft habe UniCredit eine außerplanmäßige Risikovorsorge von EUR 1,3 Mrd. gebildet. Der Gewinn sei um 72,2% auf EUR 247 Mio. gesunken und habe damit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 413 Mio. verfehlt.Die Kernkapitalquote (CET1) habe mit 14,0% per Ende Q1 2022 komfortabel über der eigenen Zielbandbreite für die Jahre bis 2024 von 12,5% bis 13,0% gelegen. Diese habe sich damit im Jahresvergleich um zwei Prozentpunkte verringert, was vor allem auf die Abschreibung des Russland-Geschäfts (-92 Basispunkte) aber auch Dividendenzahlungen (-13 BP) und Aktienrückkäufe (-55 BP) zurückzuführen gewesen sei.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von UniCredit lautete auf "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.