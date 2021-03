7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (23.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) unter die Lupe.Geschäftsentwicklung 2020 und Ausblick: Die Erträge seien gegenüber dem Jahr 2019 um 9% auf EUR 17,1 Mrd. und die Kosten um gut 1% auf EUR 9,8 Mrd. gesunken. Das Aufwand-/ Ertragsverhältnis habe sich demnach um 4,5 Prozentpunkte auf 57,2% erhöht. 36 europäische Vergleichsbanken hätten hier im Median einen Wert von 59,5% ausgewiesen. Unter dem Strich hätten die Italiener 2020 einen Konzernverlust von EUR 2,8 Mrd. eingefahren, nachdem 2019 noch ein Gewinn von EUR 3,4 Mrd. zu Buche gestanden habe. Maßgeblich für den Rückgang sei der Covid-19-bedingt drastische Anstieg bei den Kreditrisikovorsorgen auf knapp EUR 5 Mrd. (2019: EUR 3,4 Mrd.) sowie eine fast EUR 900 Mio. schwere Abschreibung auf die Investmentbanking- und Großkunden-Sparte gewesen. Für das Jahr 2021 würden die Italiener beabsichtigen wieder einen Gewinn in Höhe von EUR 3 Mrd. zu erwirtschaften.Die Risikokosten hätten sich 2020 insgesamt auf 105 Basispunkte (BP) und damit innerhalb der Zielbandbreite von 100 bis 120 BP belaufen. Dieses Jahr sollten diese dann wieder auf rund 70 BP fallen. Das Verhältnis der problembehafteten zu den gesamten Krediten habe sich zwar um 0,5 Prozentpunkte auf 4,5% verringert, liege damit aber noch immer deutlich über dem Median (2,4%) von 31 Vergleichsbanken. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen liege mit 75,3% aber im komfortablen Bereich und mildere den Umstand, dass dieses Jahr mit dem Auslaufen staatlicher Unterstützungsmaßnahmen ein Anstieg der Zahlungsverzüge eintreten könne.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q3) um 67 Basispunkte auf 15,08% erhöht und liege damit um 605 BP über dem von der Aufsicht geforderten Minimum. Dieser Puffer solle 2021 über 300 BP und mittel- bis langfristig zwischen 200 und 250 BP gehalten werden. Damit habe man einen größeren Spielraum für künftige regulatorische Anpassungen bzw. Verschärfungen sowie bei einer allfälligen Verschlechterung des Kreditumfeldes.UniCredit beabsichtige mittel- bis langfristig grundsätzlich die Hälfte seines Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei maximal 30 Prozent auf Dividendenzahlungen und zumindest 20% auf Aktienrückkäufe entfallen sollten. In Abhängigkeit von der EZB-Freigabe möchte UniCredit die Summe der Gewinnausschüttung von den derzeit von der Aufsicht genehmigten EUR 447 Mio. auf EUR 1,1 Mrd. für das Jahr 2021 erhöhen.Team 23: Das Kostensenkungsprogramm sehe den Abbau von 8.000 Vollzeitstellen und die Reduktion von 500 Zweigstellen in Italien, Deutschland und Österreich vor. Zwischen 2019 und 2023 verringere sich dadurch die Personalstärke um 24% und die Zahl der Zweigstellen in Westeuropa um 38%. Dadurch erhoffe sich die Bank Kosteneinsparungen von EUR 1,25 Mrd.Die Covid-19-Pandemie habe UniCredit gerade getroffen, als das Institut nach Jahren der Restrukturierung und des Abbaus von Altlasten neu habe durchstarten wollen. Der ohnehin schon vor Covid-19 sehr fragilen italienischen Volkswirtschaft habe diese besonders zugesetzt, zumal das Land stärker vom Virus betroffen gewesen sei. Allerdings sehe Alber UniCredit in puncto Kapitalausstattung und Risikovorsorgen gut auf eine etwaige Verschlechterungen der Kreditqualität im Nachlauf auf den Konjunktureinbruch vorbereitet. Diese könnte sich etwa in Form von vermehrten Zahlungsverzügen aufgrund der gestiegenen Arbeitslosenzahlen und auslaufender staatlicher Unterstützungsmaßnahmen manifestieren. Die Masse der finanziellen Belastungen sehe der Analyst allerdings hinter der Branche liegen.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bewertet die UniCredit-Aktie weiterhin mit "Halten". Das Kursziel von EUR 9,70 (zuvor: EUR 8,20) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und Konsensschätzungen. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen