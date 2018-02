Börsenplätze UniCredit-Aktie:



Kurzprofil UniCredit S.p.A.:



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (09.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - UniCredit-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie der UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF), erhöht aber sein Kursziel.Die Zahlen des vierten Quartals 2017 hätten die Marktprognosen beinahe durchgehend übertreffen können. Gegenüber dem Vorjahresquartal habe das Nettozinsergebnis um 7% auf 2,6 Mrd. EUR zugelegt und das Provisionsergebnis um 12% auf 1,7 Mrd. EUR, während das Handelsergebnis um 5% auf 384 Mio. EUR zurückgegangen sei. Der Personalaufwand sei zwar um 2% geklettert, die Risikovorsorge sei jedoch um 92% zurückgegangen.Per saldo habe das Nettoergebnis 801 Mio. EUR erreicht (nach 13,6 Mrd. EUR Verlust im Vergleichszeitraum), was die Konsensschätzungen (523 Mio. EUR) deutlich übertroffen habe. Mit einem Rückgang der Problemkreditquote von 10,6% auf 10,2% im vierten Quartal habe sich die Kreditqualität weiter verbessert gezeigt. Lediglich der Rückgang der harten Kernkapitalquote (nach final gültigen Basel-III-Regeln) von 13,8% auf 13,6% in diesem Zeitraum habe leicht enttäuscht.Für das vergangene Geschäftsjahr schlage das Management eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung (0,32 EUR je Aktie) vor. Die Guidance für Erträge, Kosten und Risikovorsorge im Jahr 2018 sei unverändert geblieben. Aufgrund von bilanziellen und regulatorischen Änderungen werde bis Jahresende - nach wie vor - ein Rückgang der harten Kernkapitalquote (nach finalen Berechnungsregeln) auf 12,2% bis 12,7% erwartet.Angesichts des ausgeprägten Risikoprofils der Bank (u.a. durch das hohe Italien-Exposure) behält Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, jedoch seine Verkaufsempfehlung für die UniCredit-Aktie bei. Sein Kursziel für den Titel erhöhe er angesichts der guten Quartalszahlen aber von 13,00 auf 14,00 EUR. (Analyse vom 09.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link