UniCredit-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,00 Overweight J.P. Morgan Kian Abouhossein 04.09.2018 18,30 Buy UBS AG Jason Napier 31.08.2018 18,40 Buy Jefferies & Company Benjie Creelan-Sandford 24.08.2018 23,30 Conviction Buy Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 24.08.2018 17,00 Kaufen Independent Research Markus Rießelmann 23.08.2018 21,00 Kaufen RBC Capital Markets - 17.08.2018 19,00 Overweight Morgan Stanley Magdalena Stoklosa 14.08.2018 18,80 Buy HSBC Domenico Santoro 14.08.2018 18,00 Buy Berenberg Bank Eoin Mullany 14.08.2018 16,50 Neutral Credit Suisse - 13.08.2018 20,50 Buy Deutsche Bank Paola Sabbione 08.08.2018 15,00 Halten LBBW Werner Schirmer 07.08.2018



13,07 EUR -1,28% (06.09.2018, 17:35)



13,07 EUR -1,34% (06.09.2018, 18:29)



IT0005239360



A2DJV6



CRIN



UNCFF



UniCredit S.p.A. (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) ist eine italienische Holding von Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit Sitz in Rom und Mailand. Wichtigstes Aktionsfeld ist neben Italien insbesondere Mittel- und Osteuropa, wo in mehreren Ländern Tochtergesellschaften der Gruppe Marktführer sind. (07.09.2018/ac/a/a)







Mailand (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der UniCredit-Aktie (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,30 oder 15,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur UniCredit-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die UniCredit S.p.A. hat am 6. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. August zu entnehmen ist, kommt der seit zwei Jahren amtierende UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier beim Umbau der italienischen Großbank weiter gut voran. Im zweiten Quartal habe die Bank wie schon zuletzt vor allem von geringeren Kosten und einer gesunkenen Risikovorsorge profitiert. Gewinnseitig habe UniCredit so die rückläufigen Erträge kompensieren können, die vor allem auf ein schwaches Geschäft am Kapitalmarkt zurückgehen würden. Unter dem Strich habe die Bank zwischen April und Ende Juni mit etwas mehr als einer Milliarde Euro rund acht Prozent mehr als vor einem Jahr verdient. Damit habe die Bank die Erwartungen der Experten übertroffen.Im deutschen Privat- und Unternehmenskundengeschäft, wo die Bank seit der Finanzkrise viele Filialen geschlossen und Stellen abgebaut habe, habe die UniCredit allerdings deutlich weniger verdient. Hierzulande hätten die Einsparungen das schwache Geschäft nicht kompensieren können. Zudem hatte die Bank in Deutschland im Vorjahresquartal von der Auflösung einer Steuerrückstellung profitiert, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der UniCredit-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Jean-Francois Neuez hat das Kursziel von 23,70 auf 23,30 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Neuez habe das neue Kursziel in einer am 23. August vorliegenden Studie mit seiner um 13 Prozent reduzierten Prognose für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr begründet. Die Aktie sehe der Analyst aber im europäischen Branchenvergleich weiterhin als günstig bewertet an.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur UniCredit-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur UniCredit-Aktie auf einen Blick: